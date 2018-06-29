反諷洪耀福 游淑慧：聽說是你每天打給親綠媒體求報導

民進黨秘書長洪耀福。(中時資料照)

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中時電子報

民進黨秘書長洪耀福在與媒體茶敘時，說新北市長候選人侯友宜本人及團隊到處打電話給媒體，拜託別報導文大宿舍案。台北市議員參選人游淑慧說，怎麼聽說是洪耀福每天打給「超中立」的自由、民視、三立、華視，要不斷地冷飯熱炒文大宿舍案！到底是誰要被假新聞關三天?

據《自由時報》報導，民進黨秘書長洪耀福在與媒體茶敘時說，侯友宜團隊一直到處拜託媒體，連侯友宜本人也打給媒體高層，要大家別報導，並說「如果他們覺得文大案沒影響，幹嘛四處拜託媒體高層？」

台北市議員參選人游淑慧在臉書說，喔？我怎麼聽說是洪耀福每天打給「超中立」的自由、民視、三立、華視，要不斷地冷飯熱炒文大宿舍案！

游淑慧問：是洪耀福爆料假新聞要關三天？還是我要關三天？

她表示，亙古以來，民進黨的選舉就只有一招「打國民黨」，特別是打國民黨「有錢」，打文大宿舍案是個擅長的領域。蘇貞昌和侯友宜是老同事，若不相信他的操守，當年為何任命他當警政署長？一旦他代表國民黨參選，老婆有錢、老婆娘家有錢，就變成侯友宜有錢、國民黨有錢！

游淑慧說，民進黨還想繼續操作「社會仇富」的情節、要重操舊業也可以，但要先處理三位高薪、多財的「父酬者聯盟」啊！最有錢的總統蔡英文是不是也應該先裸捐公益，才叫做台灣價值之最高彰顯？

她說，民進黨和老縣長蘇貞昌真的急了，每天像「茶樓說書先生」一天一花樣。在民進黨這些沙文男性政客心中：太太的就是先生的，太太娘家的財產都被統稱侯友宜的財產。她並酸「嗯，對此同樣有個富太太，才豪氣買了近億豪宅的林佳龍表示.⋯。」

網友也留言「蔡英文才有錢，怎麼不說說她海霸王的事呢?民進黨A走跟浪費納稅人的錢比這多太多倍了」、「妳們怎麼可以忘了文化部長鄭麗君 11億」、「洪耀福的犯案量可能要關三十年」、「這個政府這個黨殘了，癱啦！」、「真要捐叫鄭麗君先捐啦！」

(中時電子報)

文章來源： 游淑慧 港湖加游

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