孫悟空鬧天宮現代版！野生公猴私闖動物園「傷害婦嬬」

2018年06月29日 09:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

《西遊記》中的孫悟空大鬧天宮時戰無不勝，要不是如來佛祖出手相援，整個天庭恐會其慘無比！話說上周日（6/24）早上，也有一個「孫悟空」的後代私闖動物園！照養台灣獼猴的保育員在晨間巡視時，感覺到猴島上氣氛似乎不太對勁，空氣中隱約飄散著一股濃濃的火藥味。仔細觀察之後，發現竟然有一隻野生的公獼猴闖入了獼猴島，並將島上原有猴群中一隻女眷的臉部給抓傷了！

台灣獼猴的領域性非常強，而且家族成員十分團結。（台北市立動物園提供）

「私闖民宅」加上「傷害婦嬬」兩大罪狀，讓這隻不知天高地厚的「猴兄」立馬難逃被在島猴群圍毆的命運，情急之下，牠只能趕緊跳入「護城河」內躲避追打，隨後在保育員和獸醫師的通力合作下，才把這隻唐突的「猴兄」營救出來送醫治療。

台北市立動物園在木柵地區的總面積約165公頃，目前使用90公頃，保留了75公頃的次生林及未開發區域，讓台灣本土的野生動物能夠在這塊「準保護區」內自由自在地生活並繁洐下一代。每當夜幕低垂，人潮散去後，較晚歸的同仁經常可以觀察到晨昏型或夜行性的野生動物在園區內出沒的景象。

牠們通常是趁著夜深人靜時出來散散步或覓食，僅極少數個體會偷跑進其他動物的戶外活動場內溜答，像是亞洲熱帶雨林區就曾經在休園後，被同一隻野生公山羌連續兩年闖入門禁森嚴的「女生宿舍」和舊情人約會，後來雖遭到驅逐出境，但卻幸運的毫髮無傷！

留觀期間，獸醫師注意到牠的動作畏畏縮縮的，推測牠在原來的群體中，應該就是比較弱勢的個體（左）、獸醫師、保育員合力從猴島救出被海k的入侵者「打馬」。（台北市立動物園提供）

無獨有偶，在上周日（6/24）台灣動物區裡的獼猴島上，也闖入了一隻野生的公獼猴。由於台灣獼猴的領域性非常強，而且家族成員十分團結，在猴王「榮哥」一聲號令下，這隻落單的公獼猴慘遭圍毆，被狠狠地教訓了一頓。

現任台灣獼猴猴王「榮哥」。（台北市立動物園提供）

在無處可躲的情形下，這隻落單的公獼只好跳入水中避難，等到保育員上班巡視時察覺異狀，趕緊找來獸醫師和其他同仁協助，大家才合力將這隻「不速之客」營救出來。獸醫師現場盤點雙方傷勢，闖入者全身多處外傷；「榮哥」家族則有一隻母猴臉部被抓傷了，保育員推測牠應該是一馬當先衝出去拼搏，才導致受傷的，對於牠英勇的行為，嚷嚷著要給牠記嘉獎呢！

這隻私闖獼猴島的野生公獼猴已經成年，受傷的部位多屬輕微的皮肉外傷，送到檢疫舍後受到醫療團隊妥善的治療，很快地就能恢復健康。在留觀期間，獸醫師注意到牠的動作畏畏縮縮的，推測牠在原來的群體中，應該就是比較弱勢的個體，加上野生動物對人類本來就會有所警戒，因此在治療期間就會經常看到牠做出頗令人噴飯的行為。

台灣動物區裡的獼猴島上，目前住著由猴王「榮哥」領導的大家族。（台北市立動物園提供）

例如某次牠正拿著香蕉準備大快朵頤時，剛好遇到獸醫師巡視病房，結果牠一看到人影就立馬定格不動，一直等到獸醫師離開之後才敢繼續享用，這些逗趣的模樣，實在是令人感到既心疼又好笑！

熱帶雨林區內的山羌「女生宿舍」，曾發生公山羌未經許可私闖事件。（台北市立動物園提供）

回顧這兩起同是發生在動物園裡的「私闖」案例，兩位事件主角所受到的待遇可是天差地別，野生公山羌和女朋友們開心敘舊一整晚之後幸運地全身而退；而野生公獼猴什麼好處也沒撈到，還被打得遍體鱗傷，讓人不禁感嘆牠的命運未免也太坎坷了吧！

(中時電子報)