沒晚景淒涼！前明道大學校長陳世雄：我月領7萬很感恩

明道大學前校長陳世雄對年改後所領的退休金心存感激。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

退休軍公教接到退休重算處分書，普遍瀰漫不滿憤怒的情緒，但也有人從不同角度思考，接受這樣的年改結果。相對李家同教授的晚景淒涼心情，明道大學前校長陳世雄說，自己能安穩退休，不用工作還月領7萬元，實在心存感恩。

明道大學前校長陳世雄曾多次表達對年改的支持，他日前在臉書貼文表示，收到這波年金改革退休所得審定書，第1年減1萬7千元，10年後減3萬4千元，他覺得「這樣很好」，老人家不必工作領這些很合理，他覺得「很感恩」。

自由時報報導，陳世雄今年70歲，57歲從中興大學總務長退休。他表示，自己在職薪資每月約15萬元，退休後每月有10萬元退休金，這次年金改革，他將從10萬元逐年降，10年後成為7萬元。

陳世雄退休後仍持續工作。他先獲明道大學聘為專任教授，兼任校長4年，2年前又到南華大學擔任工學院長，今年2月完全退休，目前已無任何教職。

他表示，由於長期擔任行政職，所以薪資高於一般教授，李家同的「晚景淒涼」說曝光後，他發現自己的退休金幾乎跟他一樣，但他絲毫沒有「晚景淒涼」的感受。

陳世雄對年改心存感感，有網友不表贊同說，他是59年大學畢業，與陳世雄年紀相當，他想請教陳世雄，退休後就無業至今、全靠退休金度日的自己，如何能跟他一樣，在國立大學退休後，到私立大學當專任或兼任教師，繼續領薪？

還有人酸陳世雄，「如果每個人都像你領7-8萬，大概不會再吵了吧！也會感恩。張忠謀想頜老人津貼，那不太好笑了吧！」

(中時電子報)

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