民進黨雙北選戰策略 趙少康直言看不懂

2018年06月29日 09:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨在雙北市長選戰中，台北市打得有氣無力，新北市則是亂無章法。資深媒體人趙少康認為台北市在市長柯文哲操作的「棄保效應」下，民進黨已先機盡失，無力回天。新北市則是狂打國民黨新北市長候選人侯友宜的文大宿舍案，結果侯的民調反而越打越高，更拉大和民進黨新北市長候選人蘇貞昌的民調差距。趙少康直言看不懂民進黨的雙北選戰策略。

趙少康於《蘋果》論壇撰文指出自從民進黨和柯文哲分道揚鑣，並自行提名立委姚文智參選以來，民進黨已在柯文哲操作「棄保策略」的凌厲攻勢下，先機盡失！姚文智進退失據、又缺乏個人魅力，現已無力回天。民進黨認為李應元當年選台北市都還有36%的選票，姚文智至少也會36%打底往上衝，但今非昔比，一方面是柯文哲有現任優勢；另一方面則是中央執政太爛，會有外溢效應。趙少康更強調不要小看「棄保的威力」，當年王建煊和馬英九競選台北市長，但選民為了打敗陳水扁，王建煊的支持者大量轉移給馬英九，導致王建煊連10萬票都拿不到。

民進黨推出強棒蘇貞昌，照理說選戰應該虎虎生風，可是至今很少看到蘇的主張和行動。只見民進黨現在瘋狂圍剿侯友宜的文化大學宿舍案，可惜選民的腦筋是清楚的，文大宿舍土地是侯太太娘家的，做宿舍是文大要求的，每年上漲5%租金是雙方合意的，停車場放一台洗衣機是學生需要的，但民進黨亂打一通，已打到「亂無章法」可言，反倒把侯的民調越打越高。如同之前民進黨狂打郝龍斌的水電費和空心菜價、狂打馬英九的綠卡案，而且連打好幾個月直到選舉那天，但最終結果是什麼？

(中時電子報)