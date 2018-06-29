想嚐權力殺紅眼！ 黃創夏：綠營這世代將掀起腥風血雨

國民黨新北市長參選人侯友宜的文大宿舍風波，遭到綠營窮追猛打，然而受害最深的，莫過於是這群文大住宿生。(中時資料照)

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中時電子報

國民黨新北市長參選人侯友宜的文大宿舍風波，遭到綠營窮追猛打，然而受害最深的，莫過於是這群文大住宿生。對此，資深媒體人黃創夏表示，今年選舉淪為民進黨新世代的「既得利益保衛戰」，在他們無差別攻擊下，選民只能禱告以對。

黃創夏表示，民進黨的三個世代：美麗島世代、律師世代以及助理和文青世代，先是「犧牲享受」，繼之而起「享受犧牲」，負責收割成果的新世代，心中只剩「權力的滋味」，只在乎「給敵人打擊」，不管多少的無辜被傷及。

黃創夏指出，像是蘇貞昌、陳水扁這些律師世代人物，雖然心中毫無願景、理想，但還是有自己的堅持，治理上也算是有才能。不過，「助理和文青世代」各個詞藻華麗、手段高明丶輕蔑理念，踏入社會就在政治圈打滾，沒有進入各行各業的職場經驗，當著律師世代的助理幫忙寫文宣、搞公關，滿腦只有權力鬥爭，以及對權力的渴望。

黃創夏提及，這個世代參加同學會時，發現各行各業的同輩有車有房，對照自己的情況，心中的急迫感增加，心想「此時此刻不多拿點，將來老了只能當個獨居老人…」。

黃創夏在《NOWnews》投書強調，今年選舉不只是蔡英文的「政權保衛戰」，「助理和文青世代」在青春已逝、蔡政府執政無能的壓力下，反撲會更加猛烈，更多鬼扯、更無賴的「無差別攻擊」只會不停上演，選民只能禱告，期盼能躲過這場浩劫。

(中時電子報)

文章來源：NOWnews

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