防制人口販運台九年獲列第一級國家 葉俊榮雀躍深夜發臉書

2018年06月29日 09:40 中時 張理國

台灣打擊人口販運成效，再度獲得國際肯定！美國國務院在美東時間6月28日下午1時(台灣時間6月29日凌晨1時)公布2018年全球防制人口販運評比結果，台灣在全球180多國評比中名列第一級國家，這已經是連續第九年獲得肯定，內政部表示，這代表政府結合民間力量，展現夥伴關係團隊合作成效，再度成為亮點，我國未來將持續致力落實國際社會責任。

內政部長葉俊榮半夜也在臉書第一時間回應：「夜深時刻，美國國務院公佈了2018年防制人口販運的國際評比，正如原來所合理預料的，台灣仍然名列第一級國家，這已經是連續第9年的殊榮。這個亮眼的成績，是公私協力與團隊合作的結果，做為幕僚作業機關的內政部，感覺與有榮焉，對本部移民署同仁的努力也予以肯定。

打擊人口販運，是人權普世價值的實踐，也是文明國家的基本堅持。長期的努力，持續獲得肯定。今年的評估報告仍有點出一些值得改進之處，這些都是未來督促繼續努力的方向。」

內政部表示，去年台灣連續8年取得第一級佳績，但是國際社會與國內各界仍持續關注境外漁工、家庭看護權益保障，及起訴率過低等議題，在行政院政務委員林萬億、羅秉成相繼督導下，協調會報特別增設行政院農業委員會副首長為會報固定成員，要求農委會及勞動部設置漁工及家事工權益保障兩個專案小組，積極面對問題與研議對策。在此期間，農委會已制定修正實施遠洋漁業3法(遠洋漁業條例、經營非我國籍漁船管理條例、漁業法)等法規，全面提升外籍船員漁工之權益保障；勞動部則持續提出強制雇主聘僱移工之職前講習、聘僱移工須知等強化措施，提升預防與保障移工各項權益，減少落入人口販運被害處境。這些努力展現一定成效，獲得各界再次肯定。

內政部強調，防制人口販運是一個人性尊嚴的議題，對於捍衛基本人權特別重要，尤其需要公私部門協力合作，持續不止，並且絕無終點。此外，台灣重視該國際性報告中所列建議事項，除在協調會報定期列管追蹤辦理進度外，同時亦納入每年辦理「防制人口販運國際工作坊」討論議題，邀請國際組織與學者專家一起研討分享，學習精進作為。今年7月25日及26日舉辦的國際工作坊，即提出「監督出剝削沒-有效防範弱勢族群遭受勞力剝削之機制」、「好還要更好-被害人保護機制全面探究」等研討議題。

未來，台灣仍將持續與各民間團體及國際組織保持友善夥伴關係，進行國際交流合作及經驗分享，強化被害人照顧保護，消弭人口販運犯罪，落實人權保障，善盡地球公民的責任。

(中時 )