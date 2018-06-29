嘉義農試所發表「紅寶石」新荔枝 口感佳易保存

2018年06月29日 10:03 中時 廖素慧

「台農5號紅寶石」新荔枝的種子比黑葉荔枝小很多。（廖素慧攝）

嘉義農試所花費20年研發出新品種荔枝「台農5號」，於29日正式發表，研發者張哲瑋博士說，台農5號最大的特色是產期比黑葉仔荔枝晚，種子小、糖度甜、口感佳、產量高、易栽培，農友利潤佳，取名為「紅寶石」。

張哲瑋說，紅寶石荔枝是針對糯米荔枝產量低、種子大小不一等缺點加以改良，一串約有20餘粒，好貯藏，約冰箱5度下可貯放約28天，不會有裂果，換言之，口感優質與糯米?荔枝一樣，卻更易保存、種子小，已技轉給彰化地區的果農，並已生產種苗，可供農友採用。

張哲瑋說，紅寶石的種植成本不到玉荷包的一半，每年產量穩定，適合台灣中部種植，適溫約攝氏15度，嘉義也適合種，目前市面上已上市，但數量不多，有果農希望推廣，玉荷包市售價格一台斤約70至120元，紅寶石市售價60元，但產量、質地不遜玉荷包。

農試所長楊宏仁表示，荔枝是台灣主要的水果之一，但荔枝產量通常是一年好、一年差，農民收入受影響，農試所不斷研發新品種以增加農民栽種選擇，消費者吃起來的口感也有豐富的選擇，張哲瑋博士長年投入荔枝品種研發，台農5號紅寶石品種歷經20年研發，成果與農友及民眾分享。

(中時 )