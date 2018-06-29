又有官員欲走人？ 美媒爆：下一位、幕僚長凱利！

2018年06月29日 09:58 中時電子報 李靖棠

據美國國會山報（The Hill）報導，從川普（Donald Trump）正式入主白宮（White House）開始，其手下的幕僚團隊和內閣名單，就不斷地傳出離職的消息，繼白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）有意在年底離去後，傳聞多時的幕僚長凱利（John Kelly），再一次被美國媒體爆料，這位退役將領，恐將成為下一位掛冠走人的川普政府官員。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）在文章指出，凱利很可能在川普下個月出訪歐盟（EU）前夕離職，但稍早副發言人沃特絲（Lindsay Walters）反駁了這篇報導，她表示，「我將報導呈報總統（川普），他本人嚴正反駁其真實性，並指稱這完全是子虛烏有的假新聞！」但這並非第一次凱利被傳出離去的新聞，矛盾愈來愈多、理念不合、零星的衝突，都讓這位前國土安全部長（Homeland Security）成為媒體關注對象。

白宮幕僚長凱利（圖右）再傳與總統川普（圖左）不合的傳聞。（圖/美聯社）

現年67歲的凱利，出生於麻州波士頓，來自愛爾蘭裔的天主教家庭。20歲那年加入美國陸戰隊服役，凱利曾派往獨立號（USS Independence CV）航空母艦上服役，1995年從國防大學畢業後，調為國會聯絡官並升為上校軍銜。從1999年開始，凱利開始被派往歐洲和伊拉克等地，8年因在外表現優異，獲得參議院批准，升任為陸戰隊少將。

2008年派任命為駐伊拉克多軍部隊西部軍司令，一年返美接任美國國防部長高級助理，2012年接替弗雷澤空軍上將（Douglas M. Fraser），出任負責加勒比海、中南美洲和巴拿馬運河防務的美國南方司令部司令直到2016年。去年底獲新總統當選人川普提名為國土安全部長，並獲參議院88票通過上任。

凱利與妻子凱倫（Karen Hernest）結縭40多年，兩人育有2子1女：羅伯特、約翰和凱薩琳，其中兩個兒子都追隨父親腳步踏入軍旅，遺憾的是，大兒子羅伯特中尉在2010年在阿富汗駐防時，出任務時因公殉職、次子約翰則已是陸戰隊中校。

外界對於凱利離去的風聲始終未曾停過，軍旅出身的他，與國防部長馬蒂斯（James Mattis）一樣，是少數非諂媚型的幕僚官員。如今再度傳出離職的訊息，究竟是謠言或成事實，勢必都將再次影響外界對川普政府的觀念和想法。

(中時電子報)