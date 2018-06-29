NBA》驚人內幕！美媒爆里歐納德聯繫詹皇

里歐納德真的跟詹姆斯連繫了嗎？(美聯社)

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中時電子報

《Yahoo Sports》記者舒爾茲29日爆出猛料，放話里歐納德已跟「小皇帝」詹姆斯取得聯繫，更表達願跟詹皇攜手打球想法，起碼這種謠言比起《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯爆料，詹皇傳訊招募杜蘭特一起去湖人的可信度高上許多！

根據舒爾茲爆料，里歐納德與詹姆斯一起討論了里歐納德的防守能力，絕對能夠幫助詹皇減輕身上壓力，畢竟詹皇過去4年雖都領軍騎士闖進總冠軍賽，卻幾乎靠著他一人扛下球隊重擔，假如能跟里歐納德聯手，或許詹皇能獲解放。

由於里歐納德早已放話只想加盟湖人，如今又跟詹皇要求聯手，無非是想兩人都去湖人打球，可是當前湖人只想拿出英格拉姆與1個首輪籤跟馬刺交易，馬刺卻想至少從交易中得到包含英格拉姆、庫茲馬、蘭道爾與兩個首輪籤。

有趣的是，在爆出里歐納德聯繫詹姆斯消息後，史蒂芬史密斯也放話，詹皇透過簡訊跟杜蘭特徵詢一起跳槽湖人的可能性，卻在第一時間遭到克里夫蘭當地媒體否認，《克里夫蘭老實人報》記者瓦爾登認為這消息純屬無中生有。

畢竟杜蘭特早已公開承諾，會跟勇士完成頂薪續約，根本沒有必要跟詹姆斯一起跳槽湖人爭冠，不過史蒂芬史密斯向來爆料從來不負責任，也都以揣測為主，他會挑在此時放話，無非是想讓今年夏天自由市場更混亂罷了。

(中時電子報)

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