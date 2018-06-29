侯友宜暫領先 綠營優勢區呈關鍵

2018年06月29日 10:13 中時 曾薏蘋

綠營英系色彩的台灣世代智庫今公布「新北市長選情民意調查」顯示，民進黨參選人蘇貞昌支持度為38.3%，國民黨侯友宜41.0%，兩人差距2.7個百分點，選情仍呈現五五波；但過去綠營優勢地區出現五五波，新五泰林、土樹三鶯成為是否回流的關鍵。

針對新北市市政的了解度，有76.2%民眾認為蘇貞昌對市政了解，13.9%民眾認為不了解；認為侯友宜對市政了解的比率是63.5%，不了解的佔21.7%。換言之，民眾認為蘇貞昌的市政了解度高於侯友宜。

近日媒體討論的文化大學宿舍爭議問題，35.4%民眾認為侯友宜的說明不清楚，僅18.9%民眾認為侯友宜說明清楚，另有45.7%市民對此議題不了解無法表態。整體來說，35.6%受訪者相信侯友宜的說法，亦有33.9%民眾不相信。據前述數據來看，民眾對侯友宜現階段說明的買單程度有限。

台灣世代教育基金會執行長洪耀南表示，從民調顯示侯友宜在文化宿舍事件，有超過四成以上的民眾還不瞭解此事，只有各有立場的民眾雖瞭解但仍未動搖，區域性方面，板橋、中永和、新店大汐止地區依舊是藍軍領先，蘇貞昌在傳統綠營的板塊依舊保有優勢如三蘆地區，但過去綠營優勢地區出現五五波，新五泰林、土樹三鶯成為是否回流的關鍵。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問係於107年6月27日至28日晚間進行訪問。此次成功訪問1,108位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.94%。調查以新北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )