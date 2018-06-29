石門消防分隊動土 守護北海岸

石門消防分隊29日動土，預計明年4月以嶄新面貌與民眾相見，持續守護北海岸。（葉德正翻攝）

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新北市消防局第六救災救護大隊石門分隊過去因為廳舍過小，無法發揮整體救災功能，經各界爭取新廳舍終於在29日動土，由市長朱立倫主持，預計明年4月完工，繼續守護北海岸。

新北市消防局指出，石門是新北市最北端行政區，依山傍海，也是近年熱門旅遊地區之一，救災救護需求日益增加，因石門分隊現有廳舍老舊空間狹小，無法發揮整體救災統合效能，為提昇救災救護效能及為民服務品質，保障民眾生命財產之安全，規劃興建石門分隊新廳舍。

消防局說，新建工程除提升消防同仁備勤品質外，並加強結構抗震能力，以於重大災害發生時提供備勤支援，提升石門地區災害防救功能，確保民眾生命財產安全。

本工程興建地上3層鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積1330.10平方公尺，總工程費4268萬元，由許澄榮建築師事務所設計監造、菁木營造股份有限公司承攬，工期為300日曆天，預計於2019年4月完工，本建築物朝生態、節能、減碳及健康原則，依綠建築取向進行設計，以達省能源、省資源、低汙染之綠建築，建構舒適、健康、環保辦公環境。

消防局說，改善消防老舊廳舍部分，新北市升格後共有18處已經完工，包括今日動土的石門分隊，還有大埔、竹圍分隊興建中，另外還有5處國光分隊、第七大隊、中和中隊暨分隊、坪林分隊、第五大隊暨車保中心以及萬里分隊規畫中。

消防局說，消防局努力以嶄新的面貌面對新北市市民，全新的消防廳舍展現出本府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，提供「安居、安全、安心」的三安居住環境。

(中時 )

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