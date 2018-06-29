林岱樺稱「宗教超越憲法」 網轟：虔誠到升天成仙了

民進黨立委林岱樺（林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

日前民進黨立委林岱樺在朝野協商財團法人法時，就表示「宗教超越了憲法規範」，並指擋下了宗教入財團法一案，慘遭朝野砲轟，對此他也再度回應「批評我的人感恩啦！感謝啦！阿彌陀佛！」，對於林岱樺的回應網友更直接狠酸「虔誠到升天成仙了」。

日前立院臨時會三讀通過「財團法人法」，外界關注宗教團體是否納管，最後表決確定宗教財團法人將另以法律定之；而在立法前，適用民法或其他法律規範。對於，在朝野協商時林岱樺曾說出「宗教與財團不一樣，宗教超越了憲法規範」更表示宗教團體公布財產會引來黑道，這些話被在野立委怒批。

面對大家的怒火，據TVBS報導林岱樺出面回應「宗教就是要探討宇宙人生真相，這就是為什麼宗教存在的社會功能，所以當然它是超越憲法，現有(宗教財產)的民法相關規定，都已經有規範了，批評我的人感恩啦、感謝啦、阿彌陀佛，我念阿彌陀佛分享給他們」。

對於林岱樺的再次出面回應網友更直接反酸，「那你們生活在人類世界幹嘛」、「DPP的優質立委 太有台灣價值了」、「本週幹話王就是她了！ 宗教還超越憲法勒？ 靠」、「虔誠到升天成仙了 一堆宗教有夠黑是要觀落音才看的到喔」、「有神就好啦！幹嘛還要憲法」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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