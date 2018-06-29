天天糖飲加一周一次吃到飽 33歲糖尿病

2018年06月29日 10:38 中時 馮惠宜

在台新醫院院長及醫療團隊照護下，33歲歲的糖尿病患者戒掉暴飲暴食、糖飲的壞習慣，迎向健康人生。（馮惠宜攝）

飲食過量真的很可怕，在彰化開手機行的33歲吳姓少年頭家，天天必飲糖飲2000CC加上一周至少一次到吃到飽餐廳飽食，180的身高4年內體重飆到115公斤，卻在近一個月內體重消風6公斤，上月底更出現雙腳無力還發燒，就醫發現竟是罹患第二型糖尿病，經住院5天服藥加飲食控制血糖才恢復正常。

33歲的吳先生29日現身說法，他表示，上個月因雙腿無力就醫，醫師一檢查竟然還發燒，最慘的是飯後血糖檢測高達420（正常是180），經台中台新醫院檢查判定是第二型糖尿病，因為沒有家族史，當醫師判定需長期服降血糖的藥控制，事業剛起步的他尤如晴天霹靂。

台新醫院院長簡伯毅指出，高糖高熱量飲食會加重胰臟的負擔，長期暴飲暴食也會引起胰臟的損傷，近年因工作壓力加上年輕族群喜歡以吃來舒壓，使得糖尿病患者年輕化，根據國健署統計，20歲以上糖尿病人數較十年前增加11％，20歲到40歲罹病人數也增加32％，而台灣20歲以上的糖尿患者約有173萬人，盛行率高達9.95％，糖尿病因成為年輕及中壯年最大的隱憂。

而在住院5天後，吳先生也在藥物控制下，血糖逐漸恢復正常，經一個月飲食控制：戒掉糖飲加上規律運動，吳先生說，感覺上精神變好，自己還年輕一定要為自己的健康多努力。

(中時 )