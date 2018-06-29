旗山限定香蕉米乖乖 家樂福獨賣

2018年06月29日 10:39 中時 郭家崴

台農鮮乳廠與蕉農共同研發新款保久乳「香蕉戀汝」，6月起搶鮮在家樂福上架，採用台灣香蕉原汁15％果汁含量，超過50％乳含量，每瓶200ml，7月21日前原價28元、特價22元。（家樂福提供）

原來只在旗山老街特定店熱賣的香蕉米乖乖，在家樂福也買得到了，家樂福昨（28日）起與高雄旗山蕉農、乖乖攜手合作，在全台分店搶下通路獨家販售，全台配貨量約900至1000箱，不用去高雄就能嘗鮮。此外，家樂福還跟台農鮮乳廠與蕉農共同研發新款保久乳「香蕉戀汝」，媲美韓國創下熱銷2億5000瓶的香蕉鮮乳。

家樂福昨（28日）起至7月4日於大直店成立「夏季香蕉專區」，展售香蕉米乖乖、香蕉戀汝，還有金蕉伯香蕉、皇族麻糬派餅、貝比瑪瑪香蕉米餅等創意零食商品，支持國產蕉農多元發展。

家樂福發言人蘇小真表示，台灣香蕉品質具有外銷等級，常為日本排名第一的指定購買水果，但近年價格崩盤等問題危害蕉農的生存，家樂福鼓勵農民加入產銷履歷與家樂福嚴選，在有系統的管理維持一定的品質與價格，更鼓勵農民邁向多元創意發展。

蘇小真認為新品香蕉米乖乖是非常好的表率，由在地50年的品牌乖乖攜手有香蕉王國美名的高雄旗山，這樣的創意表現正是家樂福積極爭取獨家上架的最大動力；而家樂福搶鮮上市的香蕉戀汝，同樣也是由台農鮮乳與蕉農的創意合作，也是家樂福持續邁進續食與食品安全目標，為食物創造更多延續的可能。

(中時 )