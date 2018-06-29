虎尾訪日姊妹市觀摩垃圾轉燃料棒技術

2018年06月29日 10:43 中時 許素惠

雲林縣虎尾鎮長林文彬率團訪問日本姊妹市青森縣大間町，加強雙方農特產品交流，雲林縣府環保局人員隨行一起前往札幌資源化工廠考察，觀摩日本先進的資源化工廠如何透過專業、專用的機械機具，壓縮已分類的垃圾製成燃料棒，希望將技術移植回台。

日本青森縣下北郡大間町役所新建辦公大樓即將落成，虎尾鎮公所拜訪團搶先祝賀，林文彬致贈「大虎永固」匾額給町長金澤滿春，議長石戶秀雄、教育長佐藤桂一等人，交換產業、教育、文化及環保等等多項意見。

林文彬指出，虎尾與大間町1979年締結為姊妹市，成為台日間的第一個姊妹市，39年來雙方多次互訪交流，收穫頗豐，尤其是虎尾成為2017台灣燈會的主燈區，大間町役所也來台共襄盛舉，是雲林縣城市外交的領頭羊。

大間町位於日本北部，盛產黑鮪魚。金澤滿春盛讚虎尾的城市外交斂如台灣北向的先鋒，透過這次交流，更加強推動雙方互訪市政建設、交換雙方深度旅行及接待家庭、加強雙方農特產品設櫃展售、開展參與雙方在地節慶展售活動、訂定12月8日為大間町日及虎尾日並升掛歡迎旗幟與市民生活結合。

考察行程也前往札幌的資源化工廠，觀摩日本先進的資源化工廠如何透過專業、專用的機械機具，壓縮已分類的垃圾製成燃料棒，期待把相關的技術與運作模式移植回台，縣府與公所攜手努力，透過垃圾機械生物處理來解決垃圾問題。

(中時 )