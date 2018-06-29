新東陽入主經營 松機第一航廈商場幸福開幕

2018年06月29日 10:49 工商 張佩芬

麥升陽夫婦的上升漂浮演出。圖：張佩芬

貴賓們在開幕典禮上合影。圖：張佩芬

新東陽自2016年11月取得台北松山機場(以下簡稱松山機場)第一航廈管制區外6年的商場經營權，歷經一年多的分區承接與改裝後，於今年6月全面完工，並在6月29日上午10點整舉行開幕活動，以嶄新的面貌迎接國際旅客。為滿足與服務松山機場每年約600萬人次旅客的餐飲、伴手禮及購物需求，引進17家知名品牌進駐商場，投資金額超過7500萬元，預期一年可創造3億元以上的營收。

新東陽表示，這次松山機場第一航廈商場是以「啟·承·轉·盒(台北故事集)」作為規劃主題，來表達台北這個城市的特色魅力和文化底蘊。商場設計融入台北意象，位於一樓的TAIPEI座椅寓意旅客坐在台北飛向世界；還有，台北文創街休憩區藉著街頭巷尾的小綠人，幸福騎機的復古型腳踏車、懷舊郵筒、街道公園椅及松山區花朱槿，帶領旅客體驗城市裡具有古早味生活氛圍的情境。

二樓則透過商店上方暗色玻璃的燈光點點，呈現起飛時從窗景所看到的台北夜景，正如同萬花筒般的絢爛燈火。除了台北意象的塑造外，另規劃了餐飲美食區、名物特產區及多樣的服務空間，引進包括新東陽、手信坊、王德傳、寶泉、郭元益、維格餅家、麥記正宗港式燒臘、Subway、Li Cha芙飲料櫃、統一超商、康是美、星巴克、品川蘭牛肉麵、大心新泰式麵食、亞熱帶禮品、華香蔬食、Horizon Café共17家知名品牌進駐，期能滿足旅客們快速用餐、購買伴手禮和紀念品的三大需求。

新東陽總經理麥升陽表示：新東陽從1979年即參與中正國際機場的商場經營，近40年來我們一直積極投入國家重要交通場站的服務，希望大家從這次開幕活動都能感受到新東陽為松山機場打造嶄新商場的用心，更重要的是透過具有台灣在地特色的餐飲服務、伴手禮店經營和各項藝文活動等內容，讓國內外旅客感受到松山機場優質的公共服務品質，也有助於提升台灣在國際旅客心目中的形象。

另外，也希望透過這些服務內容能讓松山機場不只是旅客轉乘的空間，而且是一般民眾體驗休閒、藝文、購物且友善的好去處。

為能增加開幕活動的吸睛度，當天除了邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters活力開場，正式拉開活動序幕；還特別邀請了新東陽總經理麥升陽與新東陽代言人宋紀妍一同登台演出，只見總經理麥升陽牽起代言人宋紀妍的手，竟讓宋紀妍整個人緩緩上升，飄浮在空中，讓現場旅客驚呼聲不斷，活動氣氛來到最高點；另外，也請來擅長多項樂器的全方位藝人林逸欣進行音樂表演，當天她以電吉他、小提琴和電鋼琴等樂器交替演奏，現場旅客無不駐足聆聽。

此次開幕活動除了6/29當天準備許多精彩表演外，新東陽還準備了大型扭蛋機，內含多項價值上萬元的人氣獎品，如ASUS Deluxe Zenfone 5Z智慧型手機、Switch遊戲主機和Apple Watch等，共計有5000個抽獎機會，獎品市值高達50萬。

自6/29起至7/5止，活動期間只要憑松山機場櫃位新東陽發票累積消費滿伍百元即可參加一次的扭蛋機抽獎遊戲，抽完為止。此外，為了增加與民眾互動，二樓候機區更放置了2座創意裝置藝術「幸福環繞」和「幸福到了」，供旅客拍照留念。

(工商 )