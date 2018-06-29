諷刺！鳳梨1元農民哭哭 農委會卻宣傳外銷好得很

農委會日前宣稱鳳梨，「今年有近6年來最好的外銷成績」、「誰說我們崩盤的」。（擷取自網路）

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中時電子報
/綜合報導
台南「2018台南鳳梨好筍季」，民眾爭相品嚐現場準備的冰涼鳳梨切片。（本報系資料照片)

這一波農產品價格崩盤，農民罵翻農委會施政無方，但更讓農民團體氣憤的，農委會拿不出辦法，竟然還自誇外銷成績輝煌。農委會一張談鳳梨和香蕉的宣傳海報稱，「今年有近6年來最好的外銷成績」。地方合作社表示，政府再不處理鳳梨問題，將聯合南部5縣市農民到農委會陳情抗議。

鳳梨價賤傷農，農委會卻自誇外銷成績好，基層與政府認知有極大落差。聯合報報導，嘉義縣大林鎮水果合作社的產地收購價，近5天來上品每台斤只有3元，最低更僅有1元，果粒小的還沒人要。面對價崩，農民臉色黯然地說，真是欲哭無淚，有人因此放棄採收。

然而，農委會卻看不到基層的艱困無助，在6月份推出的宣傳海報，其中一張談到鳳梨和香蕉還說，「誰說我們崩盤的」、「今年有近6年來最好的外銷成績」。

農糧署5月底發布新聞表示，台灣鳳梨近5年外銷量由101年4,276公噸成長至106年2萬7,439公噸，增加5倍，今年截至5月24日已完成外銷檢疫3萬207公噸，較去年同期2萬6,416公噸，增加14%。外銷數量逐年增長，不論出口量或出口值都為歷年最佳。另據農委會106年鳳梨產量預估，全台鳳梨產量約達15萬7838公噸。以此推知，其實外銷占比只達總產量的1成7而已。

經營果菜運銷合作社的簡姓負責人說，目前全台種植面積約1萬5千公頃，每日採收產量約為500-600萬台斤，國內需求（含加工廠）每日約300萬台斤，餘皆外銷。大林鎮民簡志偉也說，扣除內銷市場和加工，需去化的300萬台斤，因為失去中國大陸的外銷市場，每天約有上百萬台斤的鳳梨銷不出去。

億鑫合作社負責人簡源松說，政府若再不出面處理解決問題，南部5縣市農民將一起到農委會陳情抗議。

(中時電子報)

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