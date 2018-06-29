洪耀福受訪：侯友宜曾說 只要不提蘇貞昌 2020總統支持民進黨

2018年06月29日 11:03 中時 曾薏蘋

名嘴周玉蔻今在《放言》發文表示，民進黨秘書長洪耀福昨天接受《放言》採訪爆料，民進黨確定提名蘇貞昌為新北巿長參選人前，侯友宜也是以各種人脈，包括警政甚至幫派人馬的方式，向民進黨相關人士遊說，講明「只要民進黨不提名蘇貞昌與侯競爭，當選後將支持民進黨2020年總統大選候選人」。

不過今年四月，洪耀福接受周訪問時則說，洪耀福爆料，侯友宜的陣營，有人透過不同的管道向民進黨陣營傳話，說希望民進黨不要提名蘇貞昌，甚至還給出承諾，只要侯友宜當選市長，「2020年的大選會保持中立的態度」。

記者向周玉蔻求證，周表示，「只要民進黨不提名蘇貞昌與侯競爭，當選後將支持民進黨2020年總統大選候選人」，是洪最新說法。

此外，昨天洪提到，侯友宜對於文大宿舍案，向媒體關說；周在文中表示，這家政治色彩偏綠的媒體董事長好友接受《放言》訪問時，證實此事；好友說，這位董事長確實和侯友宜熟識，侯友宜確曾打電話给董事長要求他們媒體不要再報導自己涉及的文大宿舍爭議案；但董事長不為所動，他不會影響或指示該媒體集團的新聞報導和政論節目的內容，一切以事實真相發展為依據。

文中還指出，據了解，侯友宜與這家影響力極大、政治立場偏向綠營的電視媒體負責人董事長，素有交情，明知這位董事長並不介入旗下頻道及新聞網站的新聞報導，卻「強人所難」，試圖仗著私人情誼壓制該電視媒體集團的新聞媒體報導自由，外界得知後，咸認「匪夷所思」。

周玉蔻在文章中指出，熟悉侯友宜作風的政界人士，對侯友宜身陷文化大學宿舍案風暴，竟然以要求綠營代表性媒體負責人幫忙壓制媒體報導的危機處理方式應對，其實並不意外；民進黨中央黨部秘書長洪耀福昨天接受《放言》訪問時，就直率評論，侯友宜習慣以「喬」事情的方式處理事情，這件疑似「關說」案，顯示侯友宜已認知到文大案對他選情的傷害。

文中還說，如今，傳出侯友宜以綠營媒體董事長為關說、施壓對象，完全符合他多年來以暗中私下「喬」事情的不透明方式處理爭議事件、或複雜問題的習慣；洪耀福批評，這種人怎麼適格擔任新北巿長？

對於這項指控，侯友宜競選辦公室回應表示，如果真有此事，不妨請那位接到電話的董事長出面說明。

文章提到，侯友宜施壓新聞界傳言，不是第一次；前新北市議員金介壽就說，他當年要質詢侯友宜文大宿舍案，就有兩大報紙在地記者，分別以代表侯友宜名義，要求他取消質詢。

(中時 )