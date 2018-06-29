網路力量大 爺奶救孫粥品煮不完

2018年06月29日 11:10 中時電子報 張達智

稻鄉粥品菜單。（圖：PTT）

近日有網友在臉書分享台南一間粥品店，一對老夫婦為籌外孫女換心醫藥費，一天12小時努力賣粥，還寫親筆信，請大家多多捧場。除了網友大力宣傳，也吸引媒體報導，如今訂單大爆滿，爺奶兩人應接不暇。

有網友在臉書分享，臨時點了外送，原本想研究附送的菜單，卻發現一封手寫信，信的一開頭是介紹店中湯頭原料及熬煮過程，接著話鋒一轉，老闆說「有件事需要大家的幫忙，我孫女（4歲）從去年到台北台大兒童醫院等待心臟移植手術，這段期間已經耗費很多的金錢，所以目前急需用錢，所以想拜託您，如果有需要叫外送的話，可否給我們有這個機會，多多的捧場。」

原來這間「稻鄉粥品」的傅姓老闆夫婦有2個女兒，大女兒的孩子數年前因心臟問題長期就醫，目前在台北等待心臟移植。老夫婦心疼女兒、外孫女，希望能幫多少算多少。

經過網友大力宣傳後，這幾天訂單量增加，兩老有點忙不過來，傅老先生說，請大家多多見諒。而網友也在PTT回覆訊息表示，「推過一陣子再去 下禮拜或下下禮拜 現在分享效益太強 、「他們做不完 長期才是真的…之後經過選擇困難的時候記得選它就好」、「多幫他們網路評價或食記應該能達到長久一點宣傳效益」。

(中時電子報)