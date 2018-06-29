淫男對女兒同學伸狼爪 還交代「這是我們的秘密」

2018年06月29日 11:00 中時電子報 張國欽

宜蘭1名楊姓男子，覬覦女兒小學同學小文（化名），於小文2015年升國一（當年12歲）某日，誆稱要找女兒，之後又佯稱要借廁所進到小文家裡，然後強壓在客廳沙發上騷擾，後因手機不斷來電才罷手。小文學校師長隔了1年才得知此事通報警方，宜蘭地方法院審結後，將楊男依強制猥褻罪判處3年2個月徒刑。

楊男案發當日還稱讚小文：「妳身材比我女兒好」，還問：「你的衣服可以掀開來給我看嗎？」。後來不顧小文拒絕，持續騷擾、脫掉小美的衣服，過程中因為楊男大女兒不斷來電才作罷，離去前還交代小文：「這是我們的秘密。」，叮嚀不要張揚。

據《蘋果》報導，小文擔心媽媽知道此事後，不讓她與楊女繼續往來，就沒將此事告訴母親，直到1年後才向另一名陳姓女同學說出此事，陳女經與家人討論，決定向學校輔導室揭露此事。

楊父被傳訊時，辯稱到小文家是要問女兒在外有無交男友，過程中可能有把小文攬到身邊、摟到腰，但否認掀衣及摸胸。

法官認為，小文案發時僅12歲，若非親身經歷，無法詳述事發經過及具體陳述，認定楊男也觸犯《刑法》224條之1「對未滿14歲女子犯強制猥褻罪」，且犯後態度不佳、毫無悔意，故判處楊男3年2個月徒刑。

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(中時電子報)