淫男對女兒同學伸狼爪 還交代「這是我們的秘密」

淫男竟對女兒同學伸狼爪，3年後伏法遭判刑。(非當事人示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

宜蘭1名楊姓男子，覬覦女兒小學同學小文（化名），於小文2015年升國一（當年12歲）某日，誆稱要找女兒，之後又佯稱要借廁所進到小文家裡，然後強壓在客廳沙發上騷擾，後因手機不斷來電才罷手。小文學校師長隔了1年才得知此事通報警方，宜蘭地方法院審結後，將楊男依強制猥褻罪判處3年2個月徒刑。

楊男案發當日還稱讚小文：「妳身材比我女兒好」，還問：「你的衣服可以掀開來給我看嗎？」。後來不顧小文拒絕，持續騷擾、脫掉小美的衣服，過程中因為楊男大女兒不斷來電才作罷，離去前還交代小文：「這是我們的秘密。」，叮嚀不要張揚。

據《蘋果》報導，小文擔心媽媽知道此事後，不讓她與楊女繼續往來，就沒將此事告訴母親，直到1年後才向另一名陳姓女同學說出此事，陳女經與家人討論，決定向學校輔導室揭露此事。

楊父被傳訊時，辯稱到小文家是要問女兒在外有無交男友，過程中可能有把小文攬到身邊、摟到腰，但否認掀衣及摸胸。

法官認為，小文案發時僅12歲，若非親身經歷，無法詳述事發經過及具體陳述，認定楊男也觸犯《刑法》224條之1「對未滿14歲女子犯強制猥褻罪」，且犯後態度不佳、毫無悔意，故判處楊男3年2個月徒刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

網路力量大 爺奶救孫粥品煮不完 司法首例！ 里長阻撓連署罷免案 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。