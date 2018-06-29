樂喊不用再造核彈！北韓中將遭開90槍處決

北韓士兵在兩韓之間非軍事區北韓一側。(圖/美聯社)

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中時電子報

就在2周前眾所矚目的川金會順利舉行以後，北韓再次拋出要去核化的承諾，看似讓朝鮮半島的局勢趨於和緩。然而在北韓國內對於去核化的議題盡然還是成為禁忌，如今傳出一名北韓中將因為表示對北韓去核化的進程感到開心，並且私下分將物資撥給軍人，而遭指控濫用職權及參與反黨活動，遭到以90槍處決。

據南韓《每日北韓》（Daily NK）報導，消息人士稱，北韓人民軍中將玄主成（Hyon Ju Song，音譯），是北韓勞動黨中央委員會的委員，也是最高保衛隊的指導官。他在4月檢查西海火箭發射試驗場的燃油供應情況時表示，「現在終於不用勒緊腰帶來製作火箭或核武器了」。

除此之外，他之後決定要將一噸燃油、580公斤的米、750公斤玉米的物資，撥給西海海上射擊隊的軍人。

消息人士稱這在北韓被視為是濫用職權和違背黨軍事優先政策，同時也是叛國的聲明。

玄主成也被指控是「沒有對黨、軍隊和政府事務保密，且未經授權的發放物資以及歪曲黨的意識形態」。

消息人士說，北韓最高領導人金正恩得知這起事件後大發雷霆，並稱「個人偶像化的可怕思想毒素，正在侵蝕人民軍的工作人員」，並下令將他處決。

玄主成在被判刑後，隨傑被帶到刑場遭人民武力省警務部第二大隊9人組成行刑隊，在平壤公開被90槍處決。

(中時電子報)

文章來源：North Korea executes army lieutenant general

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