林佳龍33.0％VS盧秀燕39.7％ 吳育昇：中火拉大林與市民的距離

2018年06月29日 11:12 中時 周毓翔

國民黨智庫今天公布台中市選情民調，國民黨台中市長參選人盧秀燕以39.7%支持度贏過台中市長林佳龍的33.0%。前立委吳育昇認為當前已經是選人不選黨的時代，比起政黨，選民更重視參選人個人形象，人的因素已經開始大於政黨影響的因素。國家政策研究基金會內政組召集人黃德福形容，「燕兒高飛，龍困淺灘」。

吳育昇更爆料，有台中市民向他反應，林佳龍自己的豪宅加裝了可以完全隔離PM2.5的空調環保措施，台中市的空汙這麼嚴重，但是林佳龍呼吸的空氣跟台中市民不一樣，難怪他對中火造成的空污問題無感，拉大他跟市民的距離。

吳育昇指出，林佳龍跟德商「一人」公司簽了海水採礦MOU重擊他的形象，且林佳龍不敢勇敢面對問題，台中空汙這麼嚴重，卻沒扮演跟中央抗衡的角色，不敢要求蔡英文總統要降低火力發電，還在幫忙澄清中火目前的發電量更少，但這明顯跟人民感受不一樣。

吳育昇表示，林佳龍過去一直批判前台中市長胡志強任內交通堵塞問題，但他自己上任後也不能解決；林佳龍還把老人健保補助給取消，這項政策是為了減輕年輕人負擔，他卻把它取消；而一個花博耗資86億，卻只能讓台中市民免費入場一次；仔細觀察很多中程遠程近程的表現，會讓人家覺得「市長好像出了問題。」

根據民調顯示，對於盧秀燕有好感的佔38.7%，沒有好感的有12.0%，對林佳龍有好感的有33.6%，但是對林佳龍感到不滿的卻高達31.6%，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪認為，台中市已經有個氛圍是林佳龍做得不好，對於盧秀燕以挑戰者之姿可能抱有期待，林佳龍要扭轉選情恐怕不容易。

(中時 )