司法首例！ 里長阻撓連署罷免案 遭判刑丟了工作

2018年06月29日 11:10 中時 林偉信

連任多屆的台中市寶山里里長廖振源，4年前他因不滿「割闌尾」志工邀請路人連署罷免立法委員蔡錦隆，他辱罵並毆打對方，最高法院依違反選罷法將廖男判刑4月、可易科罰金、褫奪公權1年確定，他無法繼續擔任里長，這是因阻擾罷免遭判刑定讞的司法首例。

2014年11月29日立委投票日當天，立委罷免案的志工在台中市文山國小投開票所前，手持「全面罷免」「向下的姆指」的看板，對路過的民眾講解並尋求支持簽署罷免立委蔡錦隆，現場並有制服員警及刑警在場維持秩序。

66歲的廖男從其競選服務處騎電動機車到文山國小前，對志工說「收起來嘛，少年耶收起來，不然我馬上生氣」，他並要求警方令志工撤離該處，員警一再安撫他的情緒，志工則回嗆「我們行為沒有違法」並以手機綠影，廖男氣極敗壞上前毆打對方。

檢方起訴後，廖男辯稱，他沒有暴力妨害罷免案提議，他只是請志工不要妨害里民投票，卻被柯姓志工錄影，他阻止錄影時與對方拉扯，他不知道這群人在進行罷免案的提議活動。

台中地院不採信廖男的辯詞，依違反選舉罷免法之強暴妨害他人為罷免案之提議未遂罪，將他判處3月徒刑、可易科罰金、褫奪公權1年，廖男與檢察官都不服提上訴。

台中高分院認為，廖男以暴力手段妨害罷免活動，且只要有一場活動因暴力妨害而中輟就構成了既遂犯，且他擔任多屆里長竟妨害連署罷免案，傷害民主憲政國家制衡機制的運作，改依既遂罪將他判刑4月、可易科罰金，褫奪公權1年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )