第十屆APEC中小企業技術交流暨展覽會開幕式

大陸工信部部長王江平致辭

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中時電子報
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6月27日，上午10時，第十屆APEC中小企業技術交流暨展覽會在瀋陽國際會展中心拉開帷幕。開幕式上，大陸工信部副部長王江平，韓國中小企業部副部長崔壽圭，遼寧省委副書記、省長唐一軍分別致辭，現場有APEC成員經濟體、“一帶一路”沿線國家和地區代表，世界500強企業、知名商會代表等共計600餘人出席。

王江平表示，中小企業唯有透過創新與合作，才能實現高品質發展，且適逢大陸改革開放40周年，中方願亞太地區各經濟體，進一步發揮技展會的橋樑和紐帶作用，推動亞太中小企業成長壯大。

據瞭解，APEC中小企業技術交流暨展覽會從1996年創辦至今，已成為APEC框架下規模最大、規格最高、影響力最廣的中小企業展會，在促進亞太地區中小企業經貿交流、科技合作、人文交往等方面取得了豐碩成果，在促進APEC各經濟體貿易投資、推動中小企業成長與繁榮等方面發揮了重要作用。第十屆APEC中小企業技術交流暨展覽會實現了21個成員體全覆蓋，共設置了1999個展位，1649家企業參展，比上屆有較大幅度的增加，其中臺灣有10餘家企業參展。

CHINESE TAIPE區域展位元

本屆APEC技展會正處於共建“一帶一路”的願景與行動、擴大對外開放、推動高品質發展的時代背景下舉辦的一次國際大型展會，主題為“創新推動發展，合作創造未來”，將繼續秉承技術、創新、合作的理念，集中展示APEC成員體中小企業的新發現、新技術、新產品、新材料及公共技術服務平臺建設成果，深入探討中小企業技術熱點，創新發展思路，破解發展難題。

第十屆APEC中小企業技術交流暨展覽會，1999個展位，1649家企業參展

本屆技展會結合遼寧、瀋陽振興發展的實際和特色，圍繞瀋陽全面創新改革試驗區、自由貿易試驗區、中德高端裝備製造產業園、大資料綜合試驗區等國家級試點示範，聚焦中小企業與“互聯網+”戰略相融合、中俄中小企業在創新領域中合作、智慧城市、品牌數位化、新材料、新技術應用等重點領域。突出展示瀋陽全面打造國際化營商環境和建設東北亞地區重要國際中心城市形象、產業優勢和創新精神。

(中時電子報)

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