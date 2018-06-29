第十屆APEC技展會主論壇「創新推動發展 合作創造未來」

2018年06月29日 11:10 中時電子報 旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司

6月27日下午，“第十屆APEC技展會主論壇”在瀋陽國際展覽中心舉行，主論壇以“創新推動發展，合作創造未來”為主題，是第十屆APEC技展會的重頭戲。共有600餘人參會。大會首先通過視頻集中發佈了近幾年APEC成員體中小企業最佳創新實踐成果，重點展示了APEC成員體中小企業的新發現、新技術、新產品、新材料及公共技術服務平臺建設等成就。

工信部副部長王江平在主旨演講中指出，以數位化、網路化、智慧化為代表的新工業革命，創造了新的供給與需求，極大地拓展了廣大中小企業的發展空間。作為推動亞太地區經濟發展的基石，中小企業必須抓住機遇，直面挑戰，通過改革和創新，獲取新的發展驅動力和競爭力，為亞太地區繼續保持世界經濟引擎地位奠定堅實基礎。中方願同各方相互借鑒、平等合作，分享鼓勵中小企業創新的經驗和有效做法，促進亞太地區中小企業共同發展。

遼寧省副省長崔楓林在主旨演講中表示，在新一輪的產業革命浪潮中，遼寧基礎雄厚的產業優勢，開放包容的創新優勢，聚才聚智的人才優勢，得天獨厚的區位優勢正在不斷釋放。中小企業是經濟發展的生力軍，是遼寧振興發展的重要推動力量，遼寧將認真貫徹落實《中華人民共和國中小企業促進法》，持之以恆地踐行新發展理念，推動中小企業發展壯大，為共同創造亞太地區中小企業繁榮美好的未來，做出更大的貢獻。

論壇期間，與會嘉賓圍繞“技術引領大中小企業融通發展”和“合作推動產業高品質發展未來”主題，進行了兩場高峰對話，共同探討中小企業創新發展與合作共贏之路。

瀋陽市市長姜有為在總結發言中強調，中小企業是經濟社會發展的重要支撐，是引領創新發展的重要力量，瀋陽將進一步加強政策引導，完善中小企業服務體系和平臺建設，助力中小企業融入新經濟，促進中小企業發展壯大，真誠期盼各位企業家能夠積極參與到瀋陽振興發展的實踐中來，務實合作、攜手同行。瀋陽將堅持一張藍圖繪到底，加快建設東北亞國際化中心城市、科技創新中心、先進裝備智慧製造中心、高品質公共服務中心，奮力走出一條高品質的振興發展新路。

借助第十屆APEC中小企業技術交流暨展覽會的東風，27日下午，瀋陽市台辦、瀋陽市汽車產業發展辦公室、大東區政府共同主辦了沈台汽車產業專案合作對接會。

此次對接會上，瀋陽市台辦共邀請了臺灣地區33家企業的36名代表參會，主要涉及汽車、新材料、科技、電子、綜合貿易等產業。瀋陽市台辦主任王羽輕表示，臺灣汽車產業發達，尤其在零元件產業具有優勢，可透過優勢互補找到合作機會，創造商機。同時，主辦方還集中介紹了瀋陽汽車產業發展狀況，推介了大東區的投資環境及優勢產業。

(中時電子報)