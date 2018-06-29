坐上時光機！賞蓮花遊百年古厝就在桃園

林家古厝休閒農場內的蓮花池，用餐時可以欣賞蓮花盛開美景。（中時電子報提供）

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中時電子報
綜合報導

近年來以「蓮花」聞名的桃園觀音地區，有一座極為知名的三合院落，在第五代主人的籌畫下，百年古厝化身休閒農場，成為北台灣一處可以賞蓮、品蓮，還能徜徉於寧靜古老農家風情的獨特景點。

「林家古厝休閒農場」具有大片蓮田生態及百年老屋風景，園內有面積約7甲的蓮花田、休憩區、瓜棚及古厝。他們自產作物並提供農業生產導覽、客家米食及農家童玩DIY等活動，甚至有美味可口的蓮花餐，讓前來的遊客感受「視、聽、嗅、味、觸」等不同面向，感受農場生活的完整性，無論對成人還是幼童都是環境教育的好地方。

百年歷史的林家古厝內展示古早農家生活的情景。（中時電子報提供）

林家古厝是百年歷史以上的四護龍古建物，周圍有酒甕步道、紅磚拱門、稻草玩偶等形成一片綠油油的美景，彷彿重回民國初年的淳樸農村社會。這座古厝屬閩南式三合院建築，古厝內則以古代家具及農具做擺飾，述說著古早農家生活、蓮花生態與用途，並掛有12幅農家操作農具的漫畫，漫畫內所使用的器具在展覽室內都找得到。

農場園內水池飼養5隻小鴨。（中時電子報提供）

來到農場，則有可容納200人的焢窯區、烤肉區及廣大的草皮，還有設水池的兒童遊戲區。休憩區內另有水塘一座，有若干蓮花及鴨子，可在休憩區吃著蓮子冰，一邊賞蓮一邊看群鴨戲水，體驗農村之樂。另有設置販賣部，售有蓮子冰淇淋、蓮花茶、向日葵冰淇淋、蓮子酥、石蓮花凍及蓮子凍等美味小品。園內還有規劃多座主題蓮池，像是觀音蓮、睡蓮以及大賀蓮、牡丹蓮等，而在每逢6-9月花季時，蓮花朵朵盛開的壯闊景致美不剩收！

大熱天不想要到處跑，選擇一個地點就能吃到又玩到，絕對是眾多家庭出遊的好選擇！

【林家古厝休閒農場】

地址：桃園市觀音區大富路221號

電話：(03) 498-0753

(中時電子報)

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