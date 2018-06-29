世足花絮 》啤酒「配」世足 小心「盃」劇找上身

2018年06月29日 11:45 中時 陳志祥

2018俄羅斯世界盃足球賽讓俄國各地的啤酒大缺貨，喝酒「配」足球成了普遍現象，不論在酒吧共享盛舉或一群人在家觀看，少不了喝幾杯啤酒、大口吃肉，只是這樣的吃法，千萬小心泌尿道結石找上身！

北市萬芳醫院泌尿科主治醫師石宏仁提醒民眾過度喝酒、吃肉，容易誘發泌尿道結石，有結石病史的病人必須謹慎飲食，不要HIGH翻天過了頭，導致「盃」劇發生。

最近世足賽開踢，民眾總免不了喝幾杯助興，但是啤酒含有草酸、普林，經由代謝會成形成尿酸，如果再配上肉類或海鮮等高蛋白質食物，更容易形成尿酸結石。

加上夏天是泌尿道結石好發季節，主要原因是大量流汗同時水分又攝取不足，石宏仁表示，民眾要多喝水，每日排尿量要達到2000cc才可有效預防。

而網路盛傳喝啤酒利尿可有效排出結石，石宏仁醫師呼籲，這是「似是而非」的觀念，因為酒精確實會利尿，可幫助結石排出，但同時酒精含有高濃度草酸，如果長期將啤酒代水喝，將攝取過多的草酸，碰到體內的鈣質而結合成草酸鈣結石，情況反而更嚴重。

石宏仁指出，輸尿管大小為0.5cm，如果結石小於0.5cm，只要多喝水及排尿即可將碎石排出；但結石若大於0.5cm且阻塞明顯，將導致腎水腫，造成疼痛不已，就要體外震波碎石或由經尿道輸尿管內視鏡取石術治療。

(中時 )