拚經濟＋治空汙！ 韓國瑜、盧秀燕合體大啖豬血湯滷肉飯

國民黨副主席郝龍斌（左起）、黨籍高雄市長參選人韓國瑜、台中市長參選人盧秀燕一起大啖豬血湯及滷肉飯，象徵拚經濟、治空汙。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
國民黨大咖為韓國瑜助選，拉抬聲勢。（柯宗緯攝）
韓國瑜這次改換吃豬血湯，象徵清肺護肝，呼籲全民要重視空汙議題。（柯宗緯攝）
國民黨副主席郝龍斌（右起）、黨籍台中市長參選人盧秀燕、高雄市長參選人韓國瑜、立委陳宜民合體造勢，與大林蒲鄉親座談，暢談空汙及遷村議題。（柯宗緯攝）

國民黨副主席郝龍斌、台中市長參選人盧秀燕、立委陳宜民今（29）日為黨籍高雄市長參選人韓國瑜造勢，營造藍軍大團結氣勢。眾人首站抵達小港區大林蒲鳳林宮參拜，旋即轉往小吃店大啖「豬血湯」，盧秀燕笑說現在小吃最佳絕配是「滷肉飯配豬血湯」，更喊出「小燕挺小瑜」，因為台中、高雄有相同空汙問題，因此請鄉親吃豬血湯清肺護肝外，要讓「空氣要換新、交通要變好，市長就必須換人做看看！」

國民黨重量級人物紛紛南下替韓國瑜助選，韓國瑜笑說，「德不孤必有鄰」，過去南台灣比較悶、安靜，較不被重視，這次新的選舉高雄人民心思變，高雄發展需要全台灣人關心，他允諾將加大力度「拚經濟、治空汙」。

韓國瑜也聽取鄉親心聲，鳳興里長洪富賢提及，大林蒲長久以來的空汙及近期遷村問題，不禁落下男兒淚，他感慨說，「我們祖先400多年遷來被迫搬走，現在又要叫我們子孫走」，只因政府5+2計畫需要這塊土地，就強將帽子扣在我們身上，「為什麼我的生命財產是政府來決定？」

韓國瑜等人隨後轉往小吃店大啖豬血湯，韓說，豬血湯清肺，藉此凸顯反空汙主題，高雄人肺越來越嚴重，值得各界關注。盧秀燕也妙語稱，現在台灣小吃絕配是「豬血湯配滷肉飯」，意即拚經濟及改善空汙，是當前人民最重視的議題。

一行人吃完豬血湯後，轉往大林蒲活動中心舉辦座談會「還我清新空氣，找回城市活力，瑜燕聯手，雙城合作，經濟起飛」，地方鄉親希望韓國瑜等藍營代表能夠替百姓討公道，讓人民心聲真正被看見，讓遷村程序透明公開化。

盧秀燕砲火對準民進黨政府，過去台灣人民對民進黨相當疼惜，從地方首長、行政院長、總統，都給民進黨機會，但他們卻沒有做出成績給民眾，為了我們自己，選舉剩140幾天，人民的命運即將改變，這次人民有機會用選票來改變。

(中時 )

太平島租借美軍？ 外交部發聲明… 洪耀福狂攻文大爭議 侯友宜：他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。