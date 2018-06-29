拚經濟＋治空汙！ 韓國瑜、盧秀燕合體大啖豬血湯滷肉飯

2018年06月29日 11:39 中時 柯宗緯

國民黨大咖為韓國瑜助選，拉抬聲勢。（柯宗緯攝）

韓國瑜這次改換吃豬血湯，象徵清肺護肝，呼籲全民要重視空汙議題。（柯宗緯攝）

國民黨副主席郝龍斌（右起）、黨籍台中市長參選人盧秀燕、高雄市長參選人韓國瑜、立委陳宜民合體造勢，與大林蒲鄉親座談，暢談空汙及遷村議題。（柯宗緯攝）

國民黨副主席郝龍斌、台中市長參選人盧秀燕、立委陳宜民今（29）日為黨籍高雄市長參選人韓國瑜造勢，營造藍軍大團結氣勢。眾人首站抵達小港區大林蒲鳳林宮參拜，旋即轉往小吃店大啖「豬血湯」，盧秀燕笑說現在小吃最佳絕配是「滷肉飯配豬血湯」，更喊出「小燕挺小瑜」，因為台中、高雄有相同空汙問題，因此請鄉親吃豬血湯清肺護肝外，要讓「空氣要換新、交通要變好，市長就必須換人做看看！」

國民黨重量級人物紛紛南下替韓國瑜助選，韓國瑜笑說，「德不孤必有鄰」，過去南台灣比較悶、安靜，較不被重視，這次新的選舉高雄人民心思變，高雄發展需要全台灣人關心，他允諾將加大力度「拚經濟、治空汙」。

韓國瑜也聽取鄉親心聲，鳳興里長洪富賢提及，大林蒲長久以來的空汙及近期遷村問題，不禁落下男兒淚，他感慨說，「我們祖先400多年遷來被迫搬走，現在又要叫我們子孫走」，只因政府5+2計畫需要這塊土地，就強將帽子扣在我們身上，「為什麼我的生命財產是政府來決定？」

韓國瑜等人隨後轉往小吃店大啖豬血湯，韓說，豬血湯清肺，藉此凸顯反空汙主題，高雄人肺越來越嚴重，值得各界關注。盧秀燕也妙語稱，現在台灣小吃絕配是「豬血湯配滷肉飯」，意即拚經濟及改善空汙，是當前人民最重視的議題。

一行人吃完豬血湯後，轉往大林蒲活動中心舉辦座談會「還我清新空氣，找回城市活力，瑜燕聯手，雙城合作，經濟起飛」，地方鄉親希望韓國瑜等藍營代表能夠替百姓討公道，讓人民心聲真正被看見，讓遷村程序透明公開化。

盧秀燕砲火對準民進黨政府，過去台灣人民對民進黨相當疼惜，從地方首長、行政院長、總統，都給民進黨機會，但他們卻沒有做出成績給民眾，為了我們自己，選舉剩140幾天，人民的命運即將改變，這次人民有機會用選票來改變。

(中時 )