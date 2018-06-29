劉品言賣命瘦身 一度想放棄

2018年06月29日 11:47 中時 洪秀瑛

劉品言號召大家做公益。（洪秀瑛攝）

心路執行長張玲(後左)、愛心大使劉品言(後中)，及心路青年永健(後右)、育旗(前排)合影。（心路基金會提供）

劉品言28日出席心路基金會公益活動，劉品言說出生2個月後，因媽媽工作忙碌，把她送到牧師家給牧師娘帶，「一開始很自閉，只喝白開水、吃白米飯，覺得其他食物都有毒，不跟陌生人說話，常常抱著娃娃自閉窩在角落」，坦言在教會遇到很多陌生人願意引導她，覺得很幸運，有許多的「家人」、來自各方的關愛沒被放棄，「我現在才能話變這麼多」。

她近來為新戲角色做準備之外，也努力運動瘦身，體脂從27降到21，卻因乳酸堆積，花錢去拔罐、按摩的過程痛得哀哀叫。被問距離理想體重還有幾公斤？她說：「我不想看體重，線條才是最重要的。」她已持續運動3年，從一開始對教練臭臉，一度也想放棄，到現在1周會花3、5天鍛鍊，有氧運動和重訓交替做。

被問到感情生活，她說目前空窗，「今年真的桃花很差，要等滿30歲，不要急啦。」透露近來看唐綺陽的星座書，7月將滿30歲，上昇是處女，性格似乎真的改變不少，以前喜歡出去玩，現在比較享受一個人在家，因為懶得出門，沒什麼機會交朋友，連姊妹聚會都用視訊取代，「所以感情也是照唐老師說的『且戰且走』」。

每個人都有需要被支持的時候，心路在momo購物網的募款計畫於7月1日上線，以「友善簡單」、「接納支持」、「美好微笑」為主題，3款心路與〈寶寶不說〉聯名環保杯套，邀請你對他人、對自己伸出援手，為生活加點力量，捐款300元可獲得1款，捐款800元可整組收藏，捐款都將作為心路基金會為智能障礙朋友提供生活支持服務，期待透過此次活動募集100萬元經費。

(中時 )