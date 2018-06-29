洪耀福狂攻文大爭議 侯友宜：他講那些話一點意義都沒有

針對民進黨秘書長洪耀福狂公文大議題，國民黨新北市長參選人侯友宜今（29）日上午在貢寮受訪時表示，「選舉太多口水，洪講那些話一點意義都沒有，不是他說的算」。（張穎齊攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜今（29）日上午出席新北市貢寮區漁會舉辦的漁民節活動。（張穎齊攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（29）日上午出席新北市貢寮區漁會舉辦的漁民節活動。（張穎齊攝）
侯友宜下車。（張穎齊攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（29）日上午出席新北市貢寮區漁會舉辦的漁民節活動時，針對民進黨秘書長洪耀福說「侯有跟媒體高層聯絡不要打文大議題，且把文大爭議都推在老婆身上，沒能力選舉」，侯對此回應「選舉太多口水，洪講那些話一點意義都沒有，不是他說的算。」

洪耀福昨（28）日與媒體茶敘時表示，侯友宜本人有打給媒體高層，希望不要打文大議題。侯回應「都已經讓所有媒體問到飽，所有相關的議題都已經很清楚跟媒體報告，唉…選舉要到了其實不要那麼多口水，講那些真的一點意義都沒有。」

洪耀福也質疑侯在文大爭議上，侯都把問題推到老婆身上，是否沒有能力選舉？侯則說「洪講的話從來沒準過，有沒有能力選舉是選民來判斷，不是他說的算。」

針對有民調指出，侯跟民進黨新北市長參選人蘇貞昌的民調是41比38，侯表示，民調就是參考參考。另外蘇貞昌自詡市政了解的比侯還多，侯則反問「我了解的市政還不夠多嗎？」並表示，自己有代理過市長，蘇老縣長是15年前執政，但已經離現在有一段時間，當然是自己最了解市政，而且都會親手去做。

媒體追問「蘇貞昌到處拜會一直重提以前的政見，你會不會覺得他一直活在以前？」侯表示，老縣長大概能夠講得就是10幾年前曾經做過的，自己的施政非常清楚，自己很多的是對未來的規畫，而蘇只是在對以前的施政「回憶」一下。

最後，媒體再問「針對洪耀福好像一直介入新北選舉，還提出『割侯三部曲』，侯說明，自己會正面迎戰，全力以赴。

(中時 )

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