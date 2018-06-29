日成立《工作改革法案》 要企業做到同工同酬

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日本參議院院會29日正式通過《工作方式改革相關法案》，明年(2019年)4月起正式施行，但仍將依照企業規模等，_陸續實施新制度。新法案首次設立了附帶罰則的加班時間上限規定，還要求業者不管對正式或非正式員工，都必須做到同工同酬。

新法案中禁止正式員工和非正式員工之間有不合理的薪資差異，要求引進同工同酬的人事制度。有關加班時間的上限規定為，最長每個月加班不得超過100小時，複數月加班平均不得超過80小時。法案審理過程中雖有反對意見指出，這個上限正好是可能過勞死的界限，應重新評估，但最後並沒有修改。

法案中最受爭議的是創設了「高度專業制度」，即部分高收入的專業工作者，不受限於加班時間上限的規定。審議過程中，在野黨指出，學有專精的高度專業人才可能被逼到加班時間過長，工作做到過勞死，故要求削除此制度，但最後仍然通過。

變通的方式是，參院厚生勞動委員會提出47項附帶決議，其中包括將高度專業的對象業務明確化，以便於管理。

《工作方式改革相關法案》自明年(2019年)4月起正式施行，因考慮到有些業者會面臨人手不足的問題，故部分項目可將準備期間延長，再陸續適用新制度。

有關加班時間上限規定的適用，中小企業自2020年4月起，汽車運輸業和建設業、醫師自2024年4月起。規定實施同工同酬制度的時間，大企業自2020年4月起，中小企業自2021年4月起。

(中時 )

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