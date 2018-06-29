夏遊北海岸！和女王頭比脖子細 朱銘美術館玩太極

2018年06月29日 11:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

炎炎夏日何處去？對許多人而言，夏日就是奔向藍天綠海，看海邊的比基尼美女，享受夏天清涼的洗禮！其實台灣北海岸就是個夏遊好去處！和野柳女王頭比脖子細、來朱銘美術館玩太極、大口嘗海鮮、風藝術營區放風箏、金山泡湯都好玩！現在北觀處首推智慧旅遊優惠套票，可依照自己的喜好，搭乘「台灣好行」出遊趣！

海天一色！金山獅頭山美景讓人神往。（金山區公所提供）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今(107)年首度推出台灣好行-皇冠北海岸線A、B、C、D四款全電子智慧旅遊套票組合，結合北北基好玩卡交通暢遊一日劵，民眾只需出示票卡感應，即可輕鬆兌換服務，大大節省等候時間，提升旅遊的便利性，票卡可於使用當日內免費搭乘臺北捷運、臺北市及新北市公車外，還可轉乘「台灣好行皇冠北海岸線、龍宮尋寶線、北投竹子湖線、木柵平溪線、及黃金福隆線五大路線」。

票卡內亦包含熱門景點門票(如野柳地質公園、朱銘美術館及風藝術營區等)、金山泡湯體驗或無敵海景下午茶饗宴，豐富多元的套票組合，最低只要249元起。另外特別優惠海外旅客，獨家推出【Easy Go北海岸】雙人沐舍溫泉渡假酒店一泊一食住宿套票，包含溫泉、經典野柳地質公園門票等熱門遊程，下殺三五折，只要3199元，希望吸引更多國內外旅客前往北海岸遊玩。

富貴角附近的風稜石遠看彷彿雕刻大師朱銘的知名創作《太極》，挺直雙手昂首海洋，遺世獨立的樣貌讓人景仰。（林宜靜 攝）

另外為搶攻韓國自由行旅客市場，北觀處今年特別參與由交通部觀光局領軍之台灣觀光代表團，前往韓國三大城市：首爾、釜山及大邱參加旅遊業者推介會及Road show活動，為期4天的宣傳期間，共計吸引韓國146個觀光同業及媒體新聞業者前來，北觀處除推廣北台灣豐沛的觀光資源，更積極與當地觀光同業交流，針對台灣好行皇冠北海岸線地點位置及沿線熱門景點進行深度介紹，強化在地旅行社開發並規劃北海岸地區沿線行程之動機，期望吸引更多韓國遊客將北海岸列為台灣旅遊首選之地。

外表八角型，黑白平行相間的「富貴角燈塔」位於台灣本島的極北處！（達志影像／shutterstock提供）

套票將於7月1日正式於全台網路與實體通路開賣，且針對國外旅客新增桃園機場第二航廈的套票購買點，旅客可於網路上選購後，抵達台灣立即使用，方便又實用。

(中時電子報)