衛生紙團藏毒品 遇盤查想偷丟露餡

2018年06月29日 11:42 中時 呂筱蟬

男子藏毒遭警方識破。(警方提供)

42歲的郭姓男(28日下午在桃園市觀音區金華路上，因形跡可疑遭警方盤查，郭男在盤查時神色慌張，還企圖將褲子口袋中包有安非他命的衛生紙團丟棄，仍遭眼尖的員警當場識破，並在他的零錢包內搜出海洛因、分裝袋及削尖吸管等物，全案依毒品罪送辦。

大園分局新坡派出所員警昨日巡邏行經金華路時，發現路旁的郭男見警靠近刻意閃避、眼神飄忽不定，形跡相當可疑。員警上前盤查，發現郭男有多項毒品前科，詢問他有無攜帶違禁品，郭男雖假意配合，卻想趁員警不注意時，將口袋中包有安非他命的衛生紙團隨手丟棄。

由於郭男身體不停顫抖，在拿出衛生紙團時不小心掉在地上，眼尖的員警立即撿起，當場查獲1小包安非他命，郭男見事跡敗露只好坦承犯行，員警隨後也在郭男的零錢包中搜出10小包安非他命、2小包海洛因、21個分裝袋及3支削尖吸管等物品。

郭男於警詢時表示，毒品都是他買來自己吸食用的，會將分裝袋隨身攜帶是怕被家人知道他在吸毒，否認有販毒的行為。但郭男的供詞避重就輕，警方於詢後除了將他依違反毒品危害防制條例移送偵辦外，並將持續追查毒品的來源及去向。

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(中時 )