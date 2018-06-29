封街擾民 丁守中：蔡英文像古代皇帝出巡

2018年06月29日 11:42 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中最近勤走基層，持續不斷地拜訪台北市各里里長，還打趣地取名為丁守中的「叮咚丁咚」請益之旅。丁守中受訪時表示，這次選戰空前的競爭與激烈，必須打一場不一樣的選戰，空戰的部分透過臉書、Line@、IG等等宣傳。不過地面戰的部分，就需要勤奮的拜訪拉票，一刻都不能停止。他說基層拜訪可以了解地方發展建設有哪些需要，而且里長、議員、市長都是一起選的，我們要團結一致、全力以赴。

國民黨台北市長參選人丁守中最近勤走基層，(圖／丁守中辦公室 提供)

針對總統蔡英文出席國防大學三軍六校院聯合畢業典禮，因擔心維安的問題，強制附近學校停課，並擴大封街範圍的爭議。丁守中表示北投當地很多居民也向他陳情，沿街六百公尺兩邊欄柵都圍起來，還把車子都拖吊走。他說，這簡直比過去皇帝出巡「肅靜、迴避」還要誇張，蔡英文乾脆留在總統府不要出門，否則每次出門就是擾民。

現場媒體問到台北市政府這次處理是否不當，丁守中認為，蔡英文背離了民意，激起民眾的不滿。柯文哲不應該去配合這種不合理的要求，民主時代哪有這樣子的事情。

而被問到日前柯文哲被丟鞋事件的看法，丁守中則為柯文哲說話，他說民主政治應該是和平理性的大家選舉，不應該被極端的勢力把持綁架，他也不樂於見到有這種極端脫序的行為，政府依法該執法就執法。

(中時電子報)