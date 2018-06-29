今年約3至5個颱風侵台 聖嬰發威恐成嚴重強颱

2018年06月29日 11:46 中時 鄭郁蓁

颱風季來臨，受高溫炎熱天氣變多影響，氣象局預估今年6到12月西太平洋颱風侵台的數量約3到5個，總數為正常到偏多。預報中心主任呂國臣表示，今年五月創下「最乾、最熱」的歷史紀錄，不僅夏季恐變長，聖嬰現象也將比往年提高50%，導致西北太平洋颱風生成位置較往年更遠，一旦接近台灣，就會形成嚴重強颱，提醒民眾多加留意。

今天上午，位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，已經在八點發展為今年第七號颱風，雖對台灣本島不會造成影響，但中央氣象局提醒，七月一日、二日前往琉球的民眾，以及東半部沿海居民注意長浪。

氣象預報中心今天回顧今年梅雨季(5、6月)指出，今年五月全台梅雨不僅「極端的少」，台北更創設站122年來梅雨季最少降雨的紀錄。此外，五月中下旬更創下全台均溫27.72度的歷史新高，打破1963年五月最高溫27.23度。光台北市五月超過37度以上的天數就有五天，打破同期最多。

預報中心主任呂國臣表示，近十年來，夏季高溫日數逐年增加，不排除今年夏季超過38度以上的高溫日數也會再增多，雨量也會接近正常至偏少。

中央氣象局表示，今年6至12月西北太平洋颱風總數預估為正常至偏多(正常範圍為21至25個)；侵台颱風則預估有3至5個(氣候平均值為3.6個)。截至目前為止，西北太平洋已有6個颱風生成，較氣候平均值(4.3個)略多。

呂國臣也進一步說明，在全球暖化的背景下，台灣高溫炎熱的天數漸增，夏季有變長的趨勢。另一方面，聖嬰現象約有5成的機率將於夏季之後逐漸成形。根據研究顯示，聖嬰發展時西北太平洋颱風生成位置較往年偏東，距離台灣較遠，將會吸收更多能量，若有機會接近台灣，強度不容小覷。

綜合所有資料氣象局也研判，今年夏季台灣氣溫以正常至偏高的機率較大，雨量在7月正常至略偏多，8月及9月正常至略偏少。

氣象局呼籲，因今年夏季氣溫以正常偏高的機率較高，提醒民眾需多加注意高溫情況，做好防曬、補水工作。

(中時 )