《全台最速報》雙雄對決 比利時1：0獵殺英格蘭

2018年06月29日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎雙雄對決 比利時1:0獵殺英格蘭

世界盃小組賽的壓軸戰是由G組「紅魔」比利時對決「三獅軍團」英格蘭。由於賽前H組晉級球隊已定，G組第1將對上日本，第2要對上哥倫比亞。顯然比英都不想去啃日本這塊硬骨頭，導致此戰的精采度大為減色。最後比利時「不小心」攻進1球，以1比0打敗英格蘭。

◎小英參加軍校畢典 退伍軍人嗆蔡遭強制架離

女皇出巡？總統蔡英文今（29日）出席國防部三軍六校聯合畢業典禮「封街」惹民怨，包括統促黨、拔蔡總部等上百名成員，一早就在北投豐年公園集結準備抗議，但被警方事先佈置的層層拒馬隔開，蔡英文車隊9時許抵達政戰學校時，1名舉著布條的退伍軍官，試圖翻過拒馬嗆蔡時，遭10餘名員警包圍制止，將他強制架離，現場一度混亂。

◎拚經濟＋治空汙 韓國瑜、盧秀燕合體啖美食

國民黨副主席郝龍斌、台中市長參選人盧秀燕、立委陳宜民今（29）日為黨籍高雄市長參選人韓國瑜造勢，營造藍軍大團結氣勢。眾人首站抵達小港區大林蒲鳳林宮參拜，旋即轉往小吃店大啖「豬血湯」，盧秀燕笑說現在小吃最佳絕配是「滷肉飯配豬血湯」，更喊出「小燕挺小瑜」，因為台中、高雄有相同空汙問題，因此請鄉親吃豬血湯清肺護肝外，要讓「空氣要換新、交通要變好，市長就必須換人做看看！」

◎嘉義農試所發表新品 「紅寶石」口感佳易保存

嘉義農試所花費20年研發出新品種荔枝「台農5號」，29日發表，研發者張哲瑋博士說，台農5號最大的特色是產期比黑葉仔荔枝晚，種子小、糖度甜、口感佳、產量高、易栽培，農友利潤佳，取名為「紅寶石」。

(中時電子報)