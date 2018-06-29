世足》贏球籤表反而硬 比利時教頭說OK

俄羅斯世足賽29日戰績表

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中時電子報
／綜合報導
比利時教頭馬丁尼茲（左）在比賽中叮嚀前鋒巴舒亞伊。（路透）

俄羅斯世足賽冷門頻傳，造成G組第1會落到有巴西、法國、阿根廷、葡萄牙等強隊的16強半部籤表，G組第2的賽程反而有利。比利時29日仍以1比0勝英格蘭，拿下G組第1，總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）坦承賽程很硬，「但老實說，這樣我也高興。」

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「我們必須一步一步走，但我想我們有能力面對任何擋在我們面前的對手。」馬丁尼茲說。

比利時拿到G組第1，16強將遭遇H組第2的日本，接著的8強就有硬仗，將會面對巴西vs.墨西哥的勝方，一般認為很可能會是5屆冠軍巴西。

但馬丁尼茲提到，本屆世足賽的特點就是難以預測，誰會想到衛冕者德國踢完小組賽就打包，上屆亞軍阿根廷也淪為分組第2，16強就得對上1998年冠軍法國。

「在世界盃做預測有點困難，所以我們不會去看後續的路徑，」馬丁尼茲說：「到目前為止，日本就是我們唯一的優先目標。」

對馬丁尼茲而言，更重要的收穫是他換掉9名球員的二線陣容，面對經驗略長的英格蘭陣容，還是能夠順利過關。「所謂的黃金世代今天沒上，成為展現全隊天分的好機會，結果我們通過英格蘭的考驗，每一個人應該都非常驕傲。」

(中時電子報)

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