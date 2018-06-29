一顆腎臟存活108年 翁飆淚謝母親二度賜新生

2018年06月29日 12:07 中時 倪浩倫

陳明雄和其現任的主治醫師蔡孟昆（右）合影。（倪浩倫攝）

台大醫院院長何弘能。（倪浩倫攝）

台大醫院今舉辦「器官移植50周年」紀念活動。（倪浩倫攝）

「沒有母親，我早就不在了！」提到捐腎給他的母親，現年76歲的陳明雄，數度哽咽、拿出手帕拭淚；身為國內至今存活最久的器官移植者，45年前因罹患慢性腎炎、急病亂投醫而亂吃成藥，引發尿毒症而昏迷、洗腎，媽媽不顧家人反對，堅持捐腎救兒，，二度賜予他新生，至今該顆腎臟在2人體內、共存活了108年！

台大醫院今舉辦「器官移植50周年」紀念活動，邀請數十位在台大完成移植手術的患者，以及院內移植團隊同仁，共同參加同樂。台大醫院院長何弘能說，器官移植是個很特別的醫療技術，也是醫療團隊合作的最佳表現，無法靠單一人完成，50年來，透過前輩的創新、持續精進各種治療方法，以及捐贈者的愛心善心，才能讓器官移植進步到現在的程度。

國內至今存活最久的器官移植者、現年76歲的陳明雄，31歲時因故罹患慢性腎炎，卻急病亂投醫、到處亂吃成藥，結果併發尿毒症，數度昏迷，被醫師警告需要洗腎，在洗了3次腎後，當時61歲的媽媽實在看的不忍心，決定捐腎給他。

當時因為資訊不發達，很多家人聽到捐腎都堅決反對，認為根本是玩命，陳明雄回憶道，自己從小就很健康，第一次大病就是洗腎，讓媽媽很自責也很不捨，甚至認為「自己要活也只能10~20年，當然要救還有30~40年可活的年輕兒子」。

「沒有母親，我早就不在了！」當提到母親，陳明雄數度從口袋拿出手帕拭淚，所幸術後母子都相當健康，自己至今又活了45年，母親也在術後20多年後才過世，總計那顆腎臟在兩人體內，共活了108年。

自認走過鬼門關一趟，換腎後，陳明雄始終抱著「活一天賺一天」的心態，繼續全心投入在原先的教育事業，拿下數次的優良教師等獎項；他把一切的榮耀，通通歸給二度賜予他生命的母親「不敢絲毫浪費任何一天」。

陳明雄現任的主治醫師、台大醫院外科部專任主治醫師蔡孟昆說，以一個108歲的腎臟看來，該腎臟功能相當健康，陳明雄也相當忌口、維持均衡飲食和規律生活，76歲竟然沒有任何三高問題，是個模範病人；蔡孟昆強調，器官移植患者，不應只重視那個移植的器官，其他器官的狀況也要「跟上」，才能維持整體的健康。

(中時 )