添購F-35與阿帕契 美眾院通過明年21兆軍事預算

2018年06月29日 12:10 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，美國眾議院（House of Representatives）昨日以359票多數贊成，正式批准明年度（2019）的軍事預算，總金額約為6,750億美元（約20.6兆台幣），包含添購多架新型F-35戰機（F-35 Lightning II）、阿帕契直升機（AH-64 Apache helicopters）和濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）的預算，以及替美軍官兵調薪2.6%等多項計畫。

明年度軍事預算計畫中，包含國內的6,065億美元（約18.06兆台幣）和海外任務的681億美元（約2.02兆台幣）兩大部份。其中美軍有1,460億美元（約4.46兆台幣）的經費，將用於採購與升級新裝備：

美國國會批准高額國防預算，明年將採購90多架新的F-35戰機。（圖/美國空軍）

AH-64阿帕契直升機也是美軍下一步新採購項目之一。（圖/美國陸軍）

一、93架F-35戰機（94億美元）

二、66架AH-64阿帕契、黑鷹等直升機（40億美元）

三、12艘新型各式軍艦（227億美元）

四、2艘維吉尼亞級核子潛艇

五、3艘濱海戰鬥艦

造型非常特別、美軍現役獨立級濱海戰鬥艦1號艦-獨立號。（圖/美國海軍）

眾議院國防撥款委員會主席、共和黨議員凱·格蘭傑（Rep. Kay Granger）興奮地表示，「我們為重建美軍邁出第一大步，提供充足的資源，來對抗潛在的敵人，像是俄羅斯、中國、伊朗和北韓。」

美軍現役維吉尼亞級核子潛艇一號艦：SSN-774維吉尼亞號。（圖/美國海軍）

而除了鉅額的國防經費外，來自亞利桑那州的眾議員魯本·加萊戈（Ruben Gallego）也在審議過程中，要求額外加入「禁制美軍購買大陸品牌華為與中興的通訊產品」條款。加萊戈更在會後的聲明中表示，這是對保護美國國家安全重要的一小步！

除了優良的硬體設備外，人員和後勤系統更是不可或缺的一部分，此次的預算案中，還包含要替美軍官兵調整薪俸水準、優化殉職撫卹金額、強化軍隊的衛生健康保障制度，讓守衛國家的軍人和其眷屬，也能受到良好的對待。

(中時電子報)