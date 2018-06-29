公教年金改革出現新災民 花蓮盆景業生意也急凍

花蓮縣吉安鄉盆栽業者吳永道細心整理盆景。（范振和攝）

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花蓮縣吉安鄉農友吳永道頂著大太陽為盆栽樹灑水消暑。（范振和攝）
花蓮縣吉安鄉盆栽業者吳永道的美麗真柏「無語問蒼天」。（范振和攝）
花蓮縣吉安鄉農友吳永道的盆景數以千計，待價而沽。（范振和攝）

公教年金改革加上陸客銳減「雙面夾攻」，花蓮縣出現大批「產業災民」，盆栽農友吳永道感慨萬千，一年到頭賣不到幾盆觀賞樹，華東盆栽藝術協會理事長張正治也為盆栽業者叫苦已，企盼政府拿出妥適的解決方案。

吳永道是花蓮縣盆栽界極少數扮演農、工、商角色的農友，他在六分地的農地上培育樹苗，到移植「化妝盆」，變成半成品或成品盆栽出售，採用「一條龍」作法，每天清晨5時左右，總要忙到晚上8時收工，相當辛苦，但他說，從去年3月到今年3月父親往生時，沒賣出一盆！如今，也只有零星幾盆脫手。

吳永道原本在台中經營餐廳，10年前為了陪年邁老爸才返鄉務農，從4千棵雀舌羅灘松、黃楊、真柏樹苗下手，他說，父親一直擔心盆栽這行業沒潛力，如今父親走了，他更能為興趣放手一搏。從起土、上盆到層次整理培養，很是辛苦，必須灑水、除蟲、摘芽、施肥、換土，光用鋁條塑形調整樹姿，就是一門工夫，但他甘之如飴。

只是多年來的努力，還沒獲得實質回饋，吳永道說，會買盆栽觀賞的人士大部分是退休公教人員，現在年金改革，不見公教人員上門，再加上陸客銳減，民宿業者盼不到房客，也不再加強環境綠美化，會買他的庭園樹、盆景的業者少之又少。

張正治頗有同感，表示年金改革已形成消費惡性循環，而兩岸關係急凍，讓花蓮觀光產業「中槍」，重創了旅宿業、交通業、餐飲業，而非民生必需品的盆景業、藝品業更不在話下，大家如同在太平洋飄流的浮木，完全沒有方向，令人憂心。

(中時 )

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