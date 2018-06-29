戲裡火辣熱吻 王柏傑戲外對「他」愛的霸凌

曹佑寧（左）和王柏傑因幻想戲被粉絲拱為CP組合。（歐銻銻娛樂提供）

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王柏傑（左起）、郭書瑤戲外常聯手虧曹佑寧。（歐銻銻娛樂提供）
馬志翔（左）和王柏傑愛鬥嘴。（歐銻銻娛樂提供）
王柏傑虧馬志翔不嘴軟。（歐銻銻娛樂提供）

歐銻銻娛樂製作的《人際關係事務所》正於愛奇藝、台視和東森熱播，曹佑寧劇中天然呆的演技受網友好評，也曾被恩師馬志翔大讚進步非常多。曹佑寧有一場與郭書瑤的對戲，排戲時突然提醒郭書瑤：「表情要柔和」，讓郭書瑤瞬間傻眼，隨後噴笑：「他控制我怎麼演耶。」 出道不到2年的曹佑寧在片場被虧爆，全劇組吐槽他為「曹老師」。

導演吳建新一聽立刻笑虧曹佑寧是「戲劇指導」，王柏傑也頻喊他「曹老師」，一向反應慢的曹佑寧被圍剿到無力反擊，只能不知所措的拿劇本遮臉，超可愛反應讓網友笑說「怎麼戲裡戲外都一直被鬧啦」，導演最後更補槍曹佑寧：「下次教馬導(馬志翔)好了啦！」

幕後花絮「就想跟你搞關係」播出後，不少網友反應看了花絮才知道原來王柏傑私下這麼搞笑，是劇組公認最愛開玩笑的人氣王，顛覆以往高冷形象，瞬間圈了不少粉，花絮中也可見王柏傑時常「愛的霸凌」曹佑寧，對好友馬志翔也狠虧不嘴軟。

一場馬志翔和曹佑寧的對戲，馬志翔連續NG了數次，反觀曹佑寧都是一次ok，一旁的王柏傑見狀立刻狠虧：「人家出道不到2年，現在是『曹一條』（意指每次都是拍攝一次就過關），你出道17年還一直NG。」甚至用挑釁的語氣對馬志翔說：「你還拍《KANO》、當導演喔，是不是掛名的。」讓馬志翔忍不住揍他，「你現在是正式開戰嗎」？3人私下爆笑互動讓網友樂得說：「每周都好期待花絮。」

《人際關係事務所》每周三、四晚間22:15在愛奇藝及台視播出，愛奇藝VIP可搶先看最新兩集；每周六晚間20:00在東森綜合台連播兩小時。

(中時 )

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