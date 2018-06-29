監督年金改革行動聯盟痛批政府說謊 借改革製造對立

2018年06月29日 12:29 中時 季節

「監督年金改革行動聯盟」29日召開記者會，痛批蔡政府：「年金破產將成為歷史名詞」一說完全是謊言，根本是針對性的假改革，製造對立，因此呼籲要讓這樣無法為民眾服務、創造最大福祉，卻違法違憲詐騙自肥的政府，從此走入歷史的灰燼。

聯盟召集人、陸軍官校校友會總會長胡筑生表示，中華民國曾經窮過苦過，但從沒有像如今這樣絕望過，因為年改不是只有軍公教受害，全民遭殃，只有自肥的政客能夠豁免。講到這邊現場五、六十人舉起上面用寫著「恨怒火」三個紅字的斗笠呼應。

胡筑生說蔡政府通過軍改十天就要實施，卻連給退伍軍人通知函上的姓名地址階級都可以出錯，顯示這個政府完全不把退休軍人權益放在眼裡。而29日上午蔡總統去復興崗參加畢典，用各種方式阻隔抗議，可如果年改是好的，怎會有人去抗議？大家應該歡欣鼓舞才對。

針對蔡總統宣稱這次改革可使年金不會破產，胡筑生也強烈駁斥，他指出本次砍的是18％，以及舊制之下政府負給付責任該編列的預算，而非與退撫基金財務有關的新制。所以改了半天對改善基金沒有助益，基金收入未增加，支出也沒減少，能不破產嗎？蔡總統說的成功，只有政府成功誠信掃地，讓百姓知道雇主可以對員工退休金說謊，成功製造社會對立分化。

胡筑生質疑蔡政府不顧一切只有鬥爭，把民眾不分年紀職業一律砍，但政府高官有少領嗎？李遠哲也依然爽領。因此根本是針對性假改革，製造全民對立。他表示法治誠信是立國根本，不容政客毀壞 政府是為民眾服務，要為民眾創造最大福祉，如果做不到，就要終結違法違憲謊言詐騙自肥的執政者，讓民進黨從此走入歷史的灰燼。

聯盟副召集人、全國退休教師聯盟理事長張美英痛批，台灣的悲哀就是被心中只有選票的政客統治，覺得軍公教不是他的選票就先改，不然本來不是說軍公教勞都要改嗎？而且花了長時間開會改革，結果修出的這套法，賞味期只有五年，五年後還要檢討改革，這樣擾民的政府可以讓它繼續留著嗎，她大喊「民進黨不倒 台灣不會好」。

張美英接著說今天坐在台上的，六個有三個被稱為六大寇，她本人李來希胡筑生都是，她我是六大寇裡面裡領最少的，是婦女保障名額。李來希笑稱「我不是coco，我是寇」。全場接著高喊「民進黨下台，無恥！」張美英接著說：「再罵下去我的血壓要升高了，我讓李來希講」。

聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長李來希則主張，之後大法官審理釋憲案時，司法院正副院長許宗力和蔡烱燉應該迴避，因為他們砍了司法院下屬的公懲會退休委員的退撫，同樣背棄信賴保護，如果由他們來審，怎麼可能自己打臉，認定軍公教年金改革違憲？

台灣警消聯盟會長陳合良則指出，警消近年猝死率離職率乃至因公死亡創新高，如今警察沒尊嚴，因此許多人急流勇退，目前警力缺少八千人，全國警察才八萬多人，少一成。而且因為蔡英文施政無能，全民遭殃，讓陳抗加劇，為了她的維安，多出動一萬八千次警力對社會治安造成破口。他痛批蔡政府模仿早年共產黨 清算地主父母。

最後張美英帶頭呼口號「我們火大、我們憤怒、我們恨透了，蔡英文下台，民進黨下台，走入歷史！」現場再度高舉斗笠，以及寫著「政府總統率先改革」、「違法違憲 全民公敵」等各種字樣的紙板。

(中時 )