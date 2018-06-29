七一新制後天上路 一次搞懂免傷荷包

2018年06月29日 12:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

每年時序過半，政府機關皆有新制發布實施，為免權益受損或誤觸規定，有必要一次搞懂這些法令規定。特別是交通、食安等新規定，與荷包、健康息息相關，尤其不可不知，以下是7月1日上路新制的盤點總整理。

【交通】

◎故障車停路肩逾時罰鍰600至1,200元，故障車停放路肩待援時限從2小時縮短為1小時。

◎在公車站10公尺內停車，機車罰900至1,200元、汽車直接罰1,200元，較現行規則各提高300元。

◎七月起新式大客車需強制加裝自動滅火系統。

◎若超速或闖紅燈被照相機等科技儀器取締將記點，半年內違規記點達六點，將扣駕照一個月，駕駛還需接受道安講習，一年內吊扣駕照2次，再違反祭典條款時，將吊銷執照。7月起先將全台3萬4,000多輛營業大客車照相逕行舉發納入記點制。

◎七月一日起開放個人領取露營貨車自用小貨車牌照，以一人一部為限。

◎七月一日起開放變更為符合規範的LED車頭燈。

【旅遊】

◎有41條台灣好行半價優惠，7月1日起至9月30日，使用電子票證，共41條「台灣好行」路線享半價優惠。

◎國旅卡放寬使用，7月1日起包括五金行、家具店、家電業、醫院診所、洗衣業、汽車零售業等，除珠寶銀樓及八大行業外，商圈內外的業別都可申請成為國民旅遊卡特約商店。

【食安醫藥】

◎食醋標示分「釀造、調理、合成」3大類，未依規定於外包裝標示者，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰；合成食醋宣稱調理或釀造，將涉嫌標示不實，最高可處4萬至400萬元罰鍰。

◎食品原料「番瀉」之使用限制及其標示，7月1日起不得再生產膠囊類產品。

◎食用油脂、罐頭食品及蛋製品等三類食品工廠應符合食品安全管制系統準則之規定。

◎食用氫化油之使用限制，7月1日起全台禁用食用氫化油（人工反式脂肪），違者最高處3萬至300萬元罰。

◎旅館業附設餐廳應符合食品安全管制系統準則之規定，台北君品酒店、大倉久和、劍湖山王子大飯店、墾丁夏都沙灘酒店等國內22間附設餐廳的五星級旅館納入HACCP管制系統，需聘用食品技師、食品營養師等專職人員管理，若被查獲未聘任，最高可處3至300萬元罰鍰。衛生局稽查若發現食安缺失，最高可處6萬至2億元罰鍰。

【教育】

◎按月收費補習班需提供覆約保證教育部先前修正「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記範本」，補教業者共同成立品保協會，如果會員業者不能提供補習服務時，學員六個月內可在相同性質補習班換取服務，不用再多花錢。

【勞工】

◎重視勞工身心健康-勞基法修正，勞工人數在200-299人公司，需採取特約醫療人員的方式，辦理勞工健康評估服務。且醫護人員也要接受職業安全衛生和健康風險評估課程，才可以受僱為企業醫護員。

【長照】

◎長照喘息新制：新制規定，失能等級二到六級家庭，可獲14天喘息服務，七到八級則可達21天；至於政府補助，經濟一般戶自付16%，中低收入戶自付5%，低收入戶免費。

(中時電子報)