山手線成戰線！綠批裝睡的人叫不醒 藍諷該檢討的是民進黨

2018年06月29日 12:46 中時 盧金足

台中市議會國民黨團執行長顏莉敏29日反擊民進黨團大言不慚，該檢討的是執政的民進黨。（盧金足攝）

台中市議會民進黨團29日表示，國民黨台中市長參選人、立委盧秀燕批評正在施工，將於明年完成「山手線下環」成追線雙軌化工程，目前「還在天上飛」，抨擊與事實不符，「裝睡的人叫不醒，建設正在蓋，盧秀燕還在睡？」對此，台中市議會國民黨團執行長顏莉敏回嗆，令人啼笑皆非。盧秀燕競選團隊強調，盧爭取建設、監督糾舉，不管在地方或立法院的紀錄中都有跡可循，歡迎查證。選戰開打，一條山手線，成為藍綠兩個陣營的戰場。

台中市議會民進黨團總召李天生表示，市長林佳龍上任後，面對交通壅塞的民怨，成功爭取前市府任內屢遭駁回的捷運藍線，落實選舉重要政見-「大台中山手線」，計畫串連山海線鐵路，打造捷運、鐵路共構的大眾運輸路網。

李天生強調，盧秀燕拋出「恢復冒牌BRT」政見，過去反對山手線、反對捷運藍線，質疑山手線「還在規畫、還在天上飛」，唱衰台中，盧秀燕應該向市民道歉。

民進黨市議員賴佳微表示，大台中山手線計畫已納入行政院前瞻計畫，並獲第一階段特別預算補助，下環微笑線成功－追分雙軌化主體工程更已於去年動工，預計明年就可完成。

盧秀燕競選團隊發言人張又仁指出，盧秀燕爭取建設、監督糾舉，不管在地方或立法院的紀錄中都有跡可循，歡迎查證，民進黨抹黑與不實言論禁不起任何檢驗。

對此，台中市議會國民黨團執行長顏莉敏反擊，聽了啼笑皆非，她說「裝睡的人叫不醒？這是在說林佳龍嗎？」表示現在要施工的下環線，是立委顏寬恒及前立委楊瓊瓔等人爭取督促才有進度，民進黨團大言不慚，令人遺憾。

顏莉敏表示，「裝睡的人叫不醒？這是在說林佳龍嗎？」兩個國際港和三大副都心更停留在口號階段，BRT改為優化公車專用道，慢車道公車爭道，專用道上公車大排長龍，台灣大道的交通解決方案該重新檢討評估，該檢討的是執政的民進黨。

(中時 )