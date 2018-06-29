青春專案提前啟動 求職、防詐、毒品、性剝削均列重點

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內政部警政署結合跨部會及各地方政府執行的「青春專案」今年提前在6月１日啟動，希望在暑假前就發揮效果。今年專案重點放在求職、防詐、毒品、性剝削等項目。內政部長葉俊榮今天（29日）晚間也將在信義分局，為台北市信義區舉行的跨部會聯合稽查進行勤前教育。

警政署刑事局預防科長李建廣說，今年的重點放在求職安全宣導，因為暑假青少年可能會去打工，可能因此成為車手或求職被詐騙，所以求職跟防詐將會是重點。另外，水域的安全宣導，包括教育部及消防署都會加強宣導求生及游泳注意事項；而毒品宣導也是青春專案的重點之一。

內政部表示，暑假期間青少年時間較多，容易涉足不良場所，在同儕影響及誘惑下，造成行為偏差或受害，今年政府跨部會推動青春專案，以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」為3大工作主軸。並規劃「防制少年從事犯罪與被害」、「避免兒少遭受性剝削」、「水域安全宣導」、「求職安全宣導」、「營業場所安全」及「加強查訪妨害身心健康場所」為6大工作重點，以維護青少年身心健全發展，有效降低被害情事發生。

內政部指出，去(106)年的護少專案，在暑假期間查獲少年毒品案972人，今年持續配合第2波「安居緝毒專案」，以「查緝供毒予少年者」為目標，全面保護青少年免受毒品危害。此外，配合「兒童及少年性剝削防制條例」正式施行，去年暑期查獲兒少性剝削案件264人，其中少年散布、播散性交猥褻圖片案件146件，今年教育部及衛生福利部已加強教育兒少維護自己身體隱私，讓兒少理解參與網路活動所伴隨的風險，並遠離容易遭致「網路性剝削」的危險情境。

(中時 )

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