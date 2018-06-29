暑假出遊免踩雷 觀光局公布25家旅行社黑名單

2018年06月29日 13:23 中時 陳祐誠

交通部觀光局今（29）日公布上半年旅行業營運狀況，被廢止執照業者有7家、撤照1家、被交換所拒絕往來1家、勒令停業2家以及申請解散14家，提醒旅客留意，免得為旅行留下不佳印象。

自1月23日至107年6月28日期間，被廢止旅行業執照的共有7家業者，包括大視界國際、知見、長谷、睿選國際、祥泰、聯華、天茂等。另安麒經票據交換所公告，列為拒絕往來；祥萊則是遭撤銷旅行業執照。

觀光局也說，樂豐旅行社因公司代表人因故不能行使職權，已影響公司正常營運；海鑫則是取旅客費用後未提供旅遊履約服務，且已無營業跡象，2家業者都已勒令停業。

主動申請解散的業者，分別為自遊網、弘泰、捷太、鑫東、菁緻、七海國際、安安安、毛利、千郁國際、泰成、吉利、天河、右佑與元冠國際等14家。

觀光局提醒民眾，暑假旅遊旺季到來，參加旅行社的團或購買國際機票，應注意旅行社是否合法，而每季旅行團「參考售價」都可以在品保協會網站查詢，但不要以價格作為參團旅遊的唯一依據，運輸、住宿、膳食、遊覽、保險都要仔細評估。

此外，旅客與旅行社簽約前，務必詳閱契約條款及行程內容，繳費時記得索取代收轉付收據，並確認旅行社已辦妥履約保證保險、投保責任保險等；旅客也可以視個人需求，斟酌加保旅遊平安險。

(中時 )