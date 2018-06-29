提升石門區災害防救 新北消防局石門分隊動土

2018年06月29日 12:55 中時電子報 吳家詮

「努力的城市‧第一的城市」，新北市政府消防局為提供更好的消防服務與提升救災救護效能，第六救災救護大隊石門分隊將在明年以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務給石門區域的市民，市長朱立倫今天（29日）上午在石門區尖鹿里中山路64-1號主持動土典禮，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場。

朱立倫說，石門地區為新北市最北端的行政區，依山傍海，是近年本市熱門旅遊地區之一，為提升本市石門地區救災救護效能更顯重要，而石門分隊現有廳舍老舊空間狹小，無法發揮整體救災統合效能，加上石門地區救災救護需求日漸龐大，為提昇救災救護效能及為民服務品質，保障民眾生命財產之安全，特規劃興建石門分隊新廳舍，除提升消防隊員備勤品質外，並加強結構抗震能力，以於重大災害發生時提供備勤支援，提升石門地區災害防救功能，確保民眾生命財產安全。

消防局指出，工程興建地上3層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積1,330.10平方公尺，總工程費4,268萬元，由許澄榮建築師事務所設計監造、菁木營造股份有限公司承攬，工期為300日曆天，預計於108年4月完工，本建築物朝生態、節能、減碳及健康原則，依綠建築取向進行設計，以達省能源、省資源、低汙染之綠建築，建構舒適、健康、環保之辦公環境。

新北市石門區各界民意代表及地方仕紳一起為消防局石門分隊新建工程破土。（吳家詮翻攝）

此外，在改善消防老舊廳舍部分，新北市升格後共有18處已經完工，包括今日動土的石門分隊有3處正在興建中(大埔、竹圍分隊)，另外還有5處規劃中(國光分隊、第七大隊、中和中隊暨分隊、坪林分隊、第五大隊暨車保中心以及萬里分隊)，使升格後的消防分隊以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務，全力以赴為本市公共安全把關。

消防局戮力以嶄新的面貌面對新北市市民，全新的消防廳舍展現出本府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，提供「安居、安全、安心」的三安居住環境。

(中時電子報)