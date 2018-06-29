提升石門區災害防救 新北消防局石門分隊動土

「努力的城市‧第一的城市」，新北市政府消防局為提供更好的消防服務與提升救災救護效能，第六救災救護大隊石門分隊將在明年以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務給石門區域的市民，市長朱立倫今天（29日）上午在石門區尖鹿里中山路64-1號主持動土典禮，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場。
朱立倫說，石門地區為新北市最北端的行政區，依山傍海，是近年本市熱門旅遊地區之一，為提升本市石門地區救災救護效能更顯重要，而石門分隊現有廳舍老舊空間狹小，無法發揮整體救災統合效能，加上石門地區救災救護需求日漸龐大，為提昇救災救護效能及為民服務品質，保障民眾生命財產之安全，特規劃興建石門分隊新廳舍，除提升消防隊員備勤品質外，並加強結構抗震能力，以於重大災害發生時提供備勤支援，提升石門地區災害防救功能，確保民眾生命財產安全。
消防局指出，工程興建地上3層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積1,330.10平方公尺，總工程費4,268萬元，由許澄榮建築師事務所設計監造、菁木營造股份有限公司承攬，工期為300日曆天，預計於108年4月完工，本建築物朝生態、節能、減碳及健康原則，依綠建築取向進行設計，以達省能源、省資源、低汙染之綠建築，建構舒適、健康、環保之辦公環境。
此外，在改善消防老舊廳舍部分，新北市升格後共有18處已經完工，包括今日動土的石門分隊有3處正在興建中(大埔、竹圍分隊)，另外還有5處規劃中(國光分隊、第七大隊、中和中隊暨分隊、坪林分隊、第五大隊暨車保中心以及萬里分隊)，使升格後的消防分隊以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務，全力以赴為本市公共安全把關。
消防局戮力以嶄新的面貌面對新北市市民，全新的消防廳舍展現出本府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，提供「安居、安全、安心」的三安居住環境。
(中時電子報)