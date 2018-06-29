台大骨科名醫洪立維 聯手勞保黃牛詐保費7千萬

台大醫院傳院內醫師詐保。（中時資料照）

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台大醫院骨科名醫洪立維，聯手勞保黃牛張馨方、李岳峰母子檔，6年內開具近300份不實診斷證明，詐騙約7000萬元失能津貼，母子檔分到約1500萬元，洪則分到約200萬元，台北地檢署依詐欺、偽造文書罪將3人起訴。

檢廉調查，張馨方母子在台北及新北各大醫院招攬年邁民眾，宣稱帶他們就醫，只要能拿到失能診斷證明書，就能請領失能津貼，勞保約可領40多萬元、健保可領數萬元至20多萬元。病患假裝不良於行等，或乾脆用輪椅推病患進診間，假稱腿部失能等。核發失能津貼後，黃牛母子抽佣3成。

健保署檢視失能給付等資料，發覺台大骨科醫師洪立維6年下來，開出約300張失能診斷證明書，且有病患複檢結果與診斷書內容不符，依「專案清查，違法送辦」策略將全案函送台北地檢署指揮廉政署偵辦。

檢廉經過蒐證後，5月3日發動首波搜索，兵分3路搜索並約談張馨方、李岳峰等3名犯罪嫌疑人及7名證人，張馨方母子先遭法院收押禁見。18日再會同廉政署約談多名犯罪嫌疑人、證人到案說明。洪立維則坦承犯行，並繳交150萬元不法所得，希望獲自新機會。

檢方認為，張馨方母子詐騙保險金額高達7000萬元，從中獲利約1500萬元，而洪身為台大醫師，成為詐騙共犯，獲利約200萬元，因此依詐欺、偽造文書罪將3人起訴，並持續追查配合詐保的病患的法律責任。

(中時 )

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