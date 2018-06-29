最後身影曝光！巨陞董座夫妻是否加工自殺 警調監視器追

警方根據沿線監視器，發現成衣貿易商董事長陳育宏夫婦兩人，25日上午曾停靠崇德盈加油站旁超商，妻子范錦美下車進入超商。（張祈翻攝）

友善列印
中時
警方根據沿線監視器，發現成衣貿易商董事長陳育宏夫婦兩人，25日上午曾停靠崇德盈加油站旁超商，陳育宏走出車外運動。（張祈翻攝攝）
檢方今天一早到陳屍處勘驗現場，中午抵達殯儀館相驗遺體。（張祈翻攝）

成衣貿易商董事長陳育宏夫婦墜落身亡，留下諸多疑點，新城警方調閱沿線監視器，發現陳姓夫婦兩人25日下午3時許曾在崇德盈加油站停留、行動自如，新城警分局副局長鄭金龍指出，未發現可疑狀況，檢警正追查墜崖原因。

失聯的陳姓夫妻駕駛的車輛27日被發現停靠在中橫公路159.1公里處，兩人遺體則在下方200公尺深山谷被發現，檢調依據兒子陳良和告知，最後一次與母親通聯時間為25日晚上，初判應為25日當天進入太魯閣國家公園，至於何時墜落，目前仍在調閱沿線監視器持續追查，不排除任何可能。

鄭金龍指出，調閱轄內公路監視器，25日下午3點07分有拍到陳姓夫婦駕駛車輛由北往南行經和平路段，並於3點37分停靠崇德盈加油站，妻子范錦美下車丟垃圾、簡單清洗車輛及上廁所，陳育宏則走出車外運動，依現有監視器畫面，並無看到加工自殺、外力介入的情形，將持續調閱中橫沿途監視器，查看有無車輛跟蹤或車輛另有他人的可能性。

陳姓夫婦駕駛車輛停靠中橫路邊，車窗半開、留有錢包、疑似兩包行李包，裡面卻無衣物，現場並無看到車鑰匙、兩人手機及行車記錄器，且兩人身著衣物與墜崖當天相同，不排除當天就墜崖死亡，檢方今天一早到陳屍處勘驗現場，中午抵達殯儀館相驗遺體。

(中時 )

台大骨科名醫洪立維 聯手勞保黃… 屏東某高中連爆5師性騷 人本到校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。