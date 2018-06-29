屏東某高中連爆5師性騷 人本到校發公開信

人本教育基金會29日上午到屏東某高中舉牌，並發放給學生公開信，要求學校不要包庇狼師。（潘建志攝）

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人本教育基金會29日上午到屏東某高中舉牌，並發放給學生公開信，要求學校不要包庇狼師。（潘建志攝）

屏東某高中1年來爆出有5名老師發生性騷擾等性別事件，人本教育基金會29日上午到學校發放給學生公開信，希望讓學生注意自己安全。校方表示，事件發生後學校積極處理，5名老師已有2名解聘、2名記過，1名調查中，依法行政。人本則表示，學校並未公開老師身分讓學生知道，恐怕會有下一個受害者。

人本南部辦公室主任張萍說，去年開始該校連續爆出5名老師發生性騷擾案件，調查後女老師A及男老師B依違反教師專業倫理，各解聘4年及終生解聘。另外男老師C及女老師D均被記過，男老師E則在調查中。

她指出，雖然2名老師遭解聘，但還有3名老師仍在學校裡，學校也未公告這3名狼師身分，也未隔閡受害學生，除了會造成學生恐慌，若狼師再故技重施，恐怕還有學生受害，因此要求校方公開讓學生了解。

該校29日舉行結業式，人本前往發放公開信，不過疑似學校老師在典禮上向學生「提醒」，有人在校外發放公開信，不要拿，拿公開信的學生並不多，200份約只發出一半而已。有學生表示，並未聽過學校有狼師的事，和老師相處都很好，學校也有上防止性騷的課。

張萍表示，單一學校發生這麼多性騷事件，真的不可思議，可見包庇已成了這間學校的文化；怕更多學弟妹受害，人本才會到校發公開信，希望學生注意。校方則表示，學校一直依法行政，從去年開始也針對全校師生加強性別教育，提升校園平等。

(中時 )

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